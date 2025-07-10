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Ефимов Антон
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|«Почта России» станет полигоном для отработки лучших практик построения киберустойчивости 1
Ефимов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1357 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 1
|Почта России ПАО 2194 1
|Трипкош Алексей 3 1
|Баранов Денис 20 1
|Волков Михаил 69 1
|Кулашова Анна 54 1
|Ляпунов Игорь 128 1
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