Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Искусственный интеллект axenix
|

«Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке ИИ

«Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке и внедрению систем на основе искусственного интеллекта (ИИ). Цель документа — помочь организациям избежать киберрисков, связанных с применением технологий ИИ. В первую очередь он предназначен для разработчиков, системных администраторов, DevOps-команд: в нем содержатся детальные практические советы о том, как предотвращать или устранять технические недостатки и операционные риски. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Руководство создано совместно с ведущими научными экспертами. Оно охватывает ключевые аспекты разработки, внедрения и использования систем ИИ, а также предлагает лучшие практики в области безопасности. Это особенно важно для организаций, использующих сторонние модели ИИ и облачные системы: уязвимости в них могут привести к масштабным утечкам данных и нанести ущерб репутации. Рекомендации по безопасной разработке также помогут развертывать ИИ-системы в соответствии с ESG-принципами и международными стандартами.

«Лаборатория Касперского» предлагает следующие принципы для повышения безопасности систем на основе ИИ:

Информирование о киберугрозах и обучение. Руководство организаций должно быть осведомлено об угрозах безопасности, связанных с использованием ИИ, и регулярно проводить специализированное обучение для сотрудников. Люди, работающие в компании, должны знать, какие методы используют злоумышленники для атак на системы ИИ, а обучающие программы необходимо постоянно обновлять, чтобы информация об угрозах была актуальной.

Моделирование угроз и оценка рисков. Моделирование угроз позволит заблаговременно выявлять и снижать риски: с помощью этого инструмента можно находить и устранять уязвимости на ранних этапах ИИ-разработки. «Лаборатория Касперского» предлагает использовать уже принятые методологии оценки рисков (например, STRIDE, OWASP), чтобы обнаруживать угрозы в сфере ИИ, например нецелевое использование моделей, применение нерелевантных данных для обучения модели, системные недостатки.

Безопасность облачной инфраструктуры. Системы ИИ часто развертывают в облачных средах, и это требует строгих защитных мер, таких как шифрование, сегментация сети и двухфакторная аутентификация. «Лаборатория Касперского» предлагает следовать принципу нулевого доверия (то есть по умолчанию не доверять никаким пользователям или устройствам), применять защищенные каналы связи и регулярно обновлять инфраструктуру, чтобы снижать риски взломов.

Защита цепочки поставок и данных. «Лаборатория Касперского» напоминает о рисках, связанных с внешними ИИ-компонентами и моделями, включая утечки данных и их продажу злоумышленниками. Чтобы этого избежать, необходимо строго соблюдать политику конфиденциальности и правила безопасности для всех участников цепочки поставок.

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании
безопасность

Тестирования и проверки. Регулярные проверки моделей ИИ помогут убедиться в надежности их работы. «Лаборатория Касперского» рекомендует проводить мониторинг их производительности, а также собирать отчеты об уязвимостях. Это позволит вовремя обнаруживать проблемы, связанные с изменением используемых моделью данных, а также атаки злоумышленников. Чтобы снизить риски, важно следить за актуальностью наборов данных и проверять логику принятия решений.

Защита от угроз, специфичных для ИИ-моделей. ИИ-компоненты необходимо защищать от угроз, характерных для ИИ-систем: промпт-инъекций и других вредоносных запросов, отравления учебных данных и так далее. Чтобы снизить риски, можно намеренно включать нерелевантные данные в процессе тренировки модели, чтобы научить ее распознавать их. Кроме того, рекомендуется использовать системы обнаружения аномалий, а также методы дистилляции знаний, которые помогают эффективнее обрабатывать информацию и придают ей большую устойчивость к манипуляциям.

Регулярное обновление. Необходимо часто обновлять ИИ-библиотеки и фреймворки, чтобы вовремя устранять появляющиеся уязвимости. Чтобы повысить устойчивость таких систем, стоит участвовать в программах Bug Bounty, которые предполагают выплату вознаграждения сторонним специалистам за обнаружение уязвимостей, и регулярно обновлять облачные модели ИИ, учитывая их быструю эволюцию.

7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 
Цифровизация

Соответствие международным стандартам. Следование международным нормам, использование передовых практик, а также проверка ИИ-систем на соответствие законодательству помогут компаниям соблюдать требования в сфере этики и конфиденциальности данных, а следовательно, укрепить доверие и повысить прозрачность бизнеса.

«Растущее использование инструментов на основе искусственного интеллекта делает обеспечение безопасности уже не просто желательным, а обязательным условием. Мы принимаем участие в многостороннем диалоге в этой сфере, чтобы выработать стандарты, которые помогут безопасно внедрять инновации и защититься от новых киберугроз», — сказала Юлия Шлычкова, вице-президент по связям с государственными органами «Лаборатории Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще