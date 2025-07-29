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Плотникова Светлана


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Курганской области» 1
20.07.2012 «Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Плотникова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

MicroStrategy 66 1
Рексофт - Reksoft 426 1
SAS Institute 1006 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 542 1
Корпоративное управление - Corporate governance 97 1
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Вронская Светлана 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
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Украина - Киев 1132 1
Бельгия - Брюссель 232 1
Руанда - Республика 45 1
Мозамбик - Республика 47 1
Замбия - Республика 46 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 272 1
Россия - УФО - Курганская область 546 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 431 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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