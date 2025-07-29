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Плотникова Светлана
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Курганской области» 1
|20.07.2012
|«Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию 1
Плотникова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|MicroStrategy 66 1
|Рексофт - Reksoft 426 1
|SAS Institute 1006 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
|EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
|African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
|Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 542 1
|Корпоративное управление - Corporate governance 97 1
|BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5012 1
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