Мельчугова Юлия
Мельчугова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
|Шадаев Максут 1008 3
|Смирнов Алексей 242 1
|Макаров Валентин 220 1
|Сивцев Илья 140 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Игнатова Мария 13 1
|Пахомова Оксана 1 1
|Чернов Федор 30 1
|Зяблова Ольга 1 1
|Трехбратская Анастасия 1 1
|Сенатская Ирина 3 1
|Сорокин Егор 9 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Лунева София 1 1
|Лисица Марина 2 1
|Храмова Марина 1 1
|Перов Евгений 55 1
|Заусова Елена 1 1
|Крынина Евгения 16 1
|Данина Наталья 8 1
|Шестернин Дмитрий 2 1
|Юрина Наталья 1 1
|Яловега Марина 6 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
|Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
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