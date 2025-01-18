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Мельчугова Юлия



18.01.2025 В «дочках» Сбербанка массовые увольнения. Под ударом программисты и разработчики 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
04.04.2024 Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT? 1
27.10.2023 В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников 1
04.05.2023 Своих не хватает. ИТ-компании упрашивают власть упростить найм иностранцев и покупать уехавшим россиянам билеты домой 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мельчугова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 4
МегаФон 8803 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Базальт СПО - BaseALT 654 2
Softline - Софтлайн 2810 2
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 6 1
Технократия 11 1
Flowwow - Флаувау 22 1
Ростелеком 9699 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
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Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
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Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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