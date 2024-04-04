Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT?

Аналитики школы ИT-профессий Skillfactory провели опрос среди женщин и мужчин, работающих в ИT-отрасли, разных специальностей и уровней позиций. Согласно опросу, у 53% женщин не возникало проблем на фоне неравенства, однако 37% считают, что в сфере ИT есть гендерное неравенство, и они сталкивались с сексизмом. При этом 45% опрошенных мужчин считают, что сфера ИT — не для женщин. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

По данным «Хабр Карьеры», сейчас на сервисе зарегистрировано 510 тыс. резюме ИT-специалистов, из них 27% — женские. Разрыв между числом профилей мужчин и девушек почти не меняется: в 2022 г. доля женских резюме составляла 25%, в 2023 г. — 26%, а в 2024 г. — 27%. Однако темп роста резюме от мужчин немного уступает — число мужских профилей ежегодно прирастает в среднем на 24%. А число соискателей-девушек в ИT в среднем растет на 34%: в 2022 г. на сервисе было зарегистрировано 77 тыс. женских профилей, в 2023 г. — 106 тыс., а в 2024 г. — 139 тыс.

Согласно исследованию, 35% опрошенных женщин уверены, что им приходится работать в ИT в разы усерднее, чем мужчинам, чтобы доказать свой профессиональный уровень. При этом треть женщин также утверждает, что успехи в карьере не зависят от пола. Любопытно, что мнения женщин разных специальностей разделились: например, 79% девушек-аналитиков уверены, что от них на работе требуют меньше, чем от мужчин. А 70% опрошенных девушек-дизайнеров и 66% разработчиков, наоборот, утверждают, что им нужно работать в разы больше мужчин.

«Несмотря на сложившиеся стереотипы мы видим, как все больше женщин проявляют интерес к сфере ИT. Предрассудки о том, что технические специальности не предназначены для женщин, уходят в прошлое. В Skillfactory с каждым годом растет количество девушек среди студентов в таких направлениях, как аналитика данных, Data Science, программирование, тестирование и разработка. Они проявляют интерес к новым профессиональным трекам, берутся за сложные задачи, успешно осваивают программы и получают офферы от крупных компаний и стартапов», — сказал Егор Сорокин, управляющий директор Skillfactory.

Почти половина женщин (45%) считает, что мужчинам в ИT-отрасли чаще поручают более интересные и важные задачи. Еще 31% заявляют, что на работе им дают меньше задач, чем мужчинам. В то же время половина мужчин из ИT (50%) считает, что от них на работе требуют больше, чем от коллег-женщин. Интересно, что по мнению 43% мужчин, распределение задач в компаниях зависит не от пола, а от профессионализма специалиста.

Большинство (43%) россиянок, работающих в ИT, ни разу не сталкивались с какими-либо барьерами на работе, которые не давали двигаться вверх по карьерной лестнице исключительно из-за пола. Однако у 29% такое случалось. Из них чаще всего (50%) с гендерным неравенством встречались женщины, которые недавно работают в ИT.

Треть женщин в ИT (36%) считает, что уровень зарплаты у мужчин в ИT выше, чем у женщин. Особенно в этом уверены 64% девушек, которые только начинают карьеру в ИT, и 42% женщин на позициях топ-менеджеров. Еще 69% женщин-разработчиков также считает, что у мужчин зарплата выше. На вопрос про разницу в зарплатах большинство мужчин (38%) ответили, что она зависит исключительно от компетенций и знаний сотрудника.

По данным калькулятора Хабр Карьеры, средняя зарплата женщин в ИT, которую они получали после вычета налогов в 2022–2023 гг., снизилась на 19%, до 89 тыс. руб. в месяц. У мужчин, наоборот, выросла на 17%, до 118 тыс. руб. в среднем. Согласно данным Хабр Карьеры, в IT-отрасли сохраняется ощутимая разница по размеру желаемой зарплаты между мужчинами и женщинами. По итогам 2023 г., медианная желаемая зарплата у женщин в ИT составила 111 тыс. руб и снизилась на 7% в сравнении с 2022 г. У мужчин показатель вырос на 11%: со 139 тыс. руб. до 154 тыс. руб.

В том, что сфера ИT не для женщин, уверены 45% мужчин. А почти каждый пятый опрошенный (19%) совершенно не согласен с этим утверждением. Любопытно, что чаще других с тем, что ИT не для девушек, соглашались разработчики (55%), а реже всего — тестировщики (10%). Почти каждая пятая женщина в ИT (19%) постоянно встречается с мнением коллег о том, что эта отрасль не подходит девушкам. Еще 37% сталкивались с этим утверждением лишь несколько раз, и 44% — никогда.

«В большинстве случаев женщины зарабатывают меньше мужчин, это связано, например, с тем, что девушки делают длительный перерыв в карьере из-за ухода в декрет, а также на старте они озвучивают меньшие зарплатные ожидания и реже просят повышения. Но я ни разу не сталкивалась с утверждениями, что девушкам достаются менее интересные задачи и что IT-сфера не для них. Современное IT-сообщество толерантно к полу кандидата, такие дискриминации могут встречаться в более консервативных сферах», — сказала Ольга Зяблова, IT Recruiter в Unity in Development.

При этом большинство женщин (69%) никогда не сталкивались с сексизмом на собеседованиях. Однако у 31% женщин был негативный опыт устройства на работу в ИT. Так, на собеседованиях чаще всего задавали неудобные вопросы про семейное положение (36%), наличие детей (33%) и декретный отпуск (24%). У 14% девушек потенциальные руководители спрашивали, смогут ли они работать в мужском коллективе, еще 9% женщин сталкивались с сомнениями руководства относительно их рабочих компетенций в ИT.

«На мой взгляд, проблемы гендерного неравенства в сфере постепенно уходят. Бизнес испытывает острую нехватку кадров, особенно ИT-специалистов. В таких условиях оценивать соискателей по гендерным признакам как минимум нецелесообразно и неэффективно, как максимум — дискриминация и прямое нарушение норм ТК России. В нашей компании важен не пол человека, а его опыт, навыки, творческий и профессиональный потенциал, желание развиваться и готовность брать ответственность за результат. Например, среди менеджеров разработки 50% сотрудников — девушки, среди инженеров-программистов девушек около 30% (хотя разработка традиционно считается мужской нишей). Среди UX-исследователей и системных аналитиков девушек большинство — 90% и 70% соответственно. Однако гендерный перевес в сторону мужчин есть, например, в направлении машинного обучения — там девушек менее 10%», — сказала Юлия Мельчугова, руководитель направления по подбору персонала «СКБ Контур».

В ходе опроса 48% женщин отметили, что на ИT-рынке существует «стеклянный потолок», который мешает специалистам женского пола продвигаться по карьерной лестнице и занимать руководящие позиции. Они считают, что из кандидатов на повышение чаще всего выбирают мужчин, чем женщин. Однако 39% уверены, что стеклянного потолка нет, а 13% затруднились ответить. Мужчины считают иначе: 44% опрошенных указали, что такой проблемы в ИT нет. Лишь 26% уверены, что такая проблема существует, и из кандидатов на повышение чаще выбирают мужчин.

«По нашим наблюдениям, количество женщин в ИT-сфере увеличилось в несколько раз за последние годы. Несомненно, проблема неравенства в размере заработной платы, в отношении, в неуместных вопросах о личной жизни присутствует. Но я могу отметить тенденцию отхода от просто обсуждений проблем гендерного неравенства в сторону предметных шагов к их решению. Женщины стали говорить больше о себе, свой профессиональный путь они подают не через общепринятые стандарты и фразы, а через своё видение, они открыто говорят о проблемах, с которыми сталкивались сами, что помогает другим женщинам взглянуть на свои ситуации иначе», — сказала директор организации Women in Tech Russia Анастасия Трехбратская.

Методология

Опрос проводился среди 1429 мужчин и женщин, работающих в IT-сфере, в январе-феврале 2024 года. В рамках исследования опросили IT-специалистов разных грейдов (junior, middle, senior-специалистов, тимлидов и топ-менеджеров) и направлений (разработчиков, аналитиков, тестировщиков, продакт-менеджеров, маркетологов и дизайнеров).

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Skillfactory — российская онлайн-школа ИT-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИT-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с ведущими университетами и реализует проекты с государством. В 2022 г. в школе начали обучение более 30 тыс. студентов, а общее число учащихся увеличилось более, чем в два раза. Самые популярные направления для обучения: профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, тестировщик-автоматизатор на Python, профориентационный курс «ИT-специалист с нуля» и профессия Python-разработчик.