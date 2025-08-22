Разделы

Сорокин Егор


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 «Онлайн-школа №1» и МИФИ создают новые образовательные возможности 1
29.10.2024 Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур 1
01.08.2024 Edtech-рынок продолжает рост, по итогам второго квартала рынок вырос еще на 22% 1
05.06.2024 Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур 1
04.04.2024 Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT? 1
29.02.2024 Самореализация и систематизация знаний: зачем россияне поступают в магистратуры? 1
05.02.2024 Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос 1
30.01.2024 Больше трети россиян намерены сменить специальность в 2024 году 1
12.12.2023 Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов 1
14.11.2023 Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам 1

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2205 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2231 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1180 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 358 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 428 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9016 1
Notamedia - Нотамедиа 15 1
Зарплата.ру 44 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12377 1
WIT - Women in Tech 4 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1940 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 699 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5561 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30130 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5050 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3642 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 374 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1745 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3415 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4741 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 184 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7891 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2311 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7759 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3291 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6732 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг 60 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1389 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14215 1
Калькулятор - Calculator 357 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 460 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7909 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21712 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 574 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5256 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 934 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1054 3
Новые облачные технологии - МойОфис 837 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1050 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 184 1
Pexels 70 1
Яндекс.Практикум 66 1
Google Sheets - Google Таблицы 59 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 21 1
Гиацинтова Светлана 19 1
Яловега Марина 6 1
Громаковский Евгений 18 1
Димитров Денис 1 1
Бармина Ирина 1 1
Мельчугова Юлия 6 1
Сушкова Анна 2 1
Зяблова Ольга 1 1
Трехбратская Анастасия 1 1
Некрашевич Павел 1 1
Мишенина Юлия 1 1
Бабаян Георгий 1 1
Крутов Дмитрий 19 1
Маслова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152226 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 593 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53621 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30889 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14532 5
Образование в России 2453 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2621 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10329 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16994 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 832 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 324 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5689 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1342 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6232 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 892 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10391 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3080 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 543 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2073 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 45 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 123 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1365 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 62 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 186 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8082 1
Ведомости 1127 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 121 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 29 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 205 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1045 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 176 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 562 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 419 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 2
ТГУ - Томский государственный университет 199 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 92 1
Эльбрус буткемп - Elbrus coding bootcamp 1 1
VK Skillbox - Скилбокс 122 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
