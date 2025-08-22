Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сорокин Егор
УПОМИНАНИЯ
Сорокин Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Зарплата.ру 44 2
|Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
|ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 81 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12377 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Яловега Марина 6 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Димитров Денис 1 1
|Бармина Ирина 1 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Сушкова Анна 2 1
|Зяблова Ольга 1 1
|Трехбратская Анастасия 1 1
|Некрашевич Павел 1 1
|Мишенина Юлия 1 1
|Бабаян Георгий 1 1
|Крутов Дмитрий 19 1
|Маслова Дарья 1 1
|Ведомости 1127 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 121 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.