«Онлайн-школа №1» и МИФИ создают новые образовательные возможности

«Онлайн-школа №1» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о партнерстве, которое расширит возможности для школьников, планирующих поступать в ведущие технические вузы. Ученики «Онлайн-школы №1» получат доступ к университетской среде МИФИ. Они смогут участвовать в открытых лекциях, научных конференциях и профориентационных мероприятиях, что позволит им заранее познакомиться с направлениями высшего образования и определиться с будущей специальностью. Об этом CNews сообщили представители «Онлайн-школы №1».

Для школьников также будут организованы эксклюзивные образовательные форматы — индивидуальные интенсивы, практикумы и проекты, разработанные совместно с преподавателями вуза. Особое внимание уделят одиннадцатиклассникам: те, кто рассматривает поступление в МИФИ, получат персональное сопровождение — от выбора направления до подготовки к вступительным испытаниям. Каждому ученику будет назначен куратор из числа студентов или преподавателей.

Кроме того, соглашение предусматривает поддержку родителей: для них организуют консультации с представителями университета, где можно будет получить ответы на вопросы о поступлении, учебном процессе и студенческой жизни.

«Стратегическое партнерство с МИФИ выводит подготовку абитуриентов на качественно новый уровень. Совместно мы создаем эффективную систему непрерывного образования с ранним погружением наших учеников в вузовскую среду. Будущие абитуриенты получат не только знания, но и практическое понимание университетских требований, что особенно ценно при выборе будущей профессии. Такой комплексный подход дает выпускникам реальные конкурентные преимущества и помогает принять осознанное решение», — отметил Егор Сорокин, CEO «Онлайн-школы №1».

«Сотрудничество с «Онлайн-школой №1» — это возможность открыть двери для талантливых и мотивированных учащихся, которых мы с нетерпением ждем в наших стенах. Наш Институт готов предложить им современные образовательные программы, поддержку наставников и доступ к передовым научным и практическим ресурсам. Вместе мы сможем создать среду, где каждый талант получит возможность раскрыться и достичь высоких результатов», — сказал Константин Когос, директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.