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Когос Константин
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|НИЯУ МИФИ и BI.Zone открыли лабораторию «Поиск и анализ киберугроз» 1
|05.03.2024
|«Лаборатория Касперского»: россияне считают необходимым профильное образование для ИТ-специалистов 1
Когос Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30531 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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