«Лаборатория Касперского»: россияне считают необходимым профильное образование для ИТ-специалистов

Большинство опрошенных россиян (81%) уверены, что для работы на технической должности, например, в роли разработчика, тестировщика или специалиста в области кибербезопасности, нужно иметь высшее техническое или профильное образование. Но каждый десятый (11%) считает иначе. Такие результаты показало исследование «Лаборатории Касперского».

Больше половины (64%) опрошенных также полагают, что начинать изучать программирование следует ещё в школе: 37% — начиная с младших классов, 27% — только в старших. Почти каждый пятый (21%) отметил, что вместе с программированием следует преподавать и основы цифровой грамотности.

«Мы живём в эпоху стремительного развития технологий, меняющихся стандартов в области разработки и информационной безопасности. Знакомить с принципами устройства цифрового мира и прививать навыки киберграмотности необходимо уже в школьном или даже дошкольном возрасте, — сказала Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности в „Лаборатории Касперского”. — Когда речь идёт о профильном образовании, наличие академической базы зачастую оказывается важным элементом в построении успешной карьеры в ИТ. Однако ключевым аспектом становится непрерывное образование. Это значит, что обновлять знания специалистам придётся всю жизнь, вне зависимости от диплома или выбранной профессии. Другой тренд связан с получением профильного образования. Сегодня качественное обучение в университетах практически невозможно без постоянного и системного взаимодействия с лидерами индустрий. Только так у студентов появится фундаментальная техническая база с доступом к знаниям, которыми обладают практикующие специалисты».

«Сегодня растёт потребность в подготовке специалистов по направлению DevSeсOps, способных создавать защищённые ИТ-решения, а также экспертов, специализирующихся на наступательной безопасности. В обоих случаях подготовка таких кадров — сложная системная задача, которая может быть решена только совместно ведущими вузами, ИТ-компаниями и отраслевыми партнёрами. На наш взгляд, такие специалисты должны получить качественное высшее техническое образование с серьёзным математическим и инженерным бэкграундом. К слову, отличный способ для студентов повысить свои компетенции по этичному хакингу — погружение в соревнования формата CTF. Мы в МИФИ уделяем большое внимание к подготовке команд студентов к таким соревнованиям», — сказал Константин Когос, заместитель директора института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.