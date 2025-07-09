МИФИ и «Яндекс» будут вместе обучать специалистов по ИИ

С нового учебного года НИЯУ МИФИ и «Яндекс Практикум» (сервис онлайн-обучения, запущенный компанией Яндекс) запускают две образовательных программы магистратуры в области информационных технологий: «Кибербезопасность» и «Науки о данных и искусственный интеллект». Планируется, что на эти две программы будет принято более 300 студентов.

Магистратура «Кибербезопасность» готовит специалистов, способных защищать цифровые системы от современных угроз. Студенты выбирают одно из направлений: «Сетевая безопасность» — для защиты инфраструктуры и предотвращения атак, Application Security (AppSec) — для поиска и устранения уязвимостей в программном обеспечении, или DevSecOps — для интеграции безопасности в процессы разработки. При этом дополнительно магистрантам предоставляется возможность участия в CTF курсе и последующих соревнованиях

«В современном мире киберугрозы становятся все сложнее, а спрос на квалифицированных специалистов по безопасности только растет. Наша магистратура дает не просто знания, а практические навыки, необходимые для защиты цифровых систем, анализа атак и внедрения безопасных решений. Студенты учатся работать с реальными кейсами, осваивают передовые инструменты и взаимодействуют с ведущими экспертами отрасли», – отметил руководитель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Константин Когос.

Магистратура «Науки о данных и ИИ» готовит специалистов в ключевых направлениях искусственного интеллекта. Внутри этой программы также есть несколько треков: “Data-Engineering”, а именно знакомство с методами и метриками бизнес-анализа, системным анализом и подготовкой данных, а также трек “Data Science”, то есть освоение машинного обучения, работа с алгоритмами и разработка на Python. Второе направление в свою очередь делится еще на три специализации для более глубокого изучения одного из них: “Machine Learning”, где учат создавать и внедрять ML-модели, погружают в доменные области, посвященные рекомендательным системам и Uplift-моделированию; “СV”», где учат разрабатывать ИИ-модели для работы с изображениями и видео, а также “NLP” для применения практик в области обработки естественного языка для решения бизнес-задач.

«Программа дает весь необходимый технологический стэк для работы ML- и Data-инженером, Аналитиком данных. Вы сможете выбрать для себя ту область AI, в которой хотите развиваться. В программе заложено изучение как математической базы для всех AI-технологий, так и большая практическая часть в области разработки, решения бизнес-кейсов и практических задач, что позволит студентам построить карьеру в ведущих технологических компаниях», – отметил руководитель программы, заместитель директора Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Павел Рябов. Плюс у студентов будет возможность познакомиться с работой действующего при университете Исследовательского центра искусственного интеллекта в области логистики и транспорта.

Поступающие на совместные программы МИФИ и «Яндекс-Практикума» получают, с одной стороны, все плюсы очной формы обучения: отсрочка от армии и студенческие льготы, а с другой стороны могут учиться без отрыва от привычной жизни, поскольку лекции проходят по вечерам, а всё остальное – в удобное для студентов время. При этом учащиеся получают удалённый доступ к облачной инфраструктуре и суперкомпьютерам вуза, лаборатории мирового уровня, коворкинги и пространства университета.

Как объясняет Константин Когос, примерно половину дисциплин в рамках совместных программ будут преподавать педагоги МИФИ, и вторую половину – специалисты «Яндекса». Преподаватели МИФИ отвечают в первую очередь за фундаментальную и теоретическую подготовку, представители компании-партнера – за прикладные дисциплины. При этом поступить на образовательную программу могут не только выпускники бакалавриата – это могут быть любые желающие с высшим образованием, работающие в сфере информационных технологий, и желающие сменить предметную область либо повысить свои компетенции в соответствующих сферах. Учитывая, что среди поступающих могут быть люди с разным уровнем знаний, в рамках программы предусмотрены «выравнивающие» курсы, которые должны помочь восполнить недостающие знания новым студентам.

«У ребят будет возможность писать магистерскую диссертацию как на базе вуза, так и на базе компаний-партнеров, включая, «Яндекс» как основного образовательного партнера программы. Выпускники будут работать в соответствующих сферах», – сказал Константин Когос.