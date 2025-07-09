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Рябов Павел
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|МИФИ и «Яндекс» будут вместе обучать специалистов по ИИ 1
Рябов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7916 1
|Яндекс.Практикум 65 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4825 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1040 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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