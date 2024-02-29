Самореализация и систематизация знаний: зачем россияне поступают в магистратуры?

Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory проанализировали 1100 анкет студентов магистратуры и выяснили, для чего они выбирают учебу в университете.

Перейти в новую профессию, связанную с ИТ — главная мотивация к обучению по магистерским программам для большинства (42%). Практически половина (44%) студентов в возрасте 26-35 лет и каждый пятый в возрасте 36-45 лет выбрали этот ответ. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Продолжение обучения в университете актуально для тех, кто уже имеет представление о работе. Такие студенты ценят фундаментальный подход к образованию и стремятся получить глубокие знания, а также рассчитывают, что диплом подтвердит их квалификацию и поможет в трудоустройстве в новой сфере.

17% поступают в магистратуру, чтобы закрыть потребность в самореализации. Особенно ярко это проявляется среди студентов моложе 25 лет (42%) и в возрастной категории 26-35 лет (32%). В молодом возрасте люди стремятся понять себя и найти призвание, для некоторых именно обучение в университете один из способов это сделать.

Каждый десятый выбрал обучение в магистратуре, потому что хочет систематизировать знания.

«В эпоху информационного перегруза люди острее нуждаются в организации и структурировании информации. Не удивительно, что эта одна из причин продолжать обучение в университете. Кроме того, магистратура становится популярным выбором для тех, кто стремится не только к знаниям, но и к изменениям в жизни. Обучение на этом уровне — это ключ к самореализации, профессиональному росту и адаптации к быстро меняющемуся миру технологий», — сказал Егор Сорокин, директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы ИТ-профессий Skillfactory.

Каждый пятый (23%) ответил, что его цель обучения — повышение квалификации на текущем месте работы. Интересно, что этот ответ был особенно популярен среди студентов в возрасте 26-35 лет (40%) и 36-45 лет (24%). Такой подход демонстрирует стремление инвестировать в профессию и иметь возможность адаптироваться к изменениям в сфере работы.

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