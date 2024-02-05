Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос

В России резко упал спрос на ИТ-специалистов в классическом их представлении. Компаниям больше не нужны работники-интроверты, которые сторонятся коллег и клиентов, даже если они имеют солидный опыт работы и багаж знаний. Фокус сместился на ИТ-шников с навыками общения, а профессиональный опыт уходит на второй план. Требования к личным качествам ИТ-работников непомерно выросли и превалируют над профессиональными навыками.

Классика больше не в моде

В России изменилось общее отношение работодателей к ИТ-специалистам, ищущим работу. Если раньше нелюдимые ИТ-шники, предпочитающие находиться в одиночестве и почти ни с кем не контактировать, имели такие же шансы на получение работы, как и их конкуренты-экстраверты (при прочих равных), то теперь это совсем не так.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на интегратора ITFB Group, в современной России работодатели все чаще ищут в кандидатах на ИТ-вакансии наличие не только необходимых знаний и опыта в конкретной области, но и умение общаться и работать в команде. Притом все изменилось почти мгновенно – по словам HR-директора ITFB Group Анны Сушковой, еще пару лет назад ИТ-интровертам было намного легче с успехом проходить собеседования, чем сейчас.

Она сообщила изданию, что на конец 2023 г. как минимум у 23% работодателей выросли требования к гибким навыкам (так называемые soft skills) кандидатов. К ним относится, в том числе, и умение взаимодействовать с коллегами, то есть общаться.

Фото: Lisa Fotios / Pexels Просто хорошо работать и развиваться в своей сфере ИТ-шникам отныне недостаточно

В некоторых случаях доходит до того, что работодатель, столкнувшись перед выбором между опытным в своей области ИТ-специалистом со слабо развитыми гибкими навыками и его соперником с меньшим профильным опытом, но лучше проработанными софт-скиллами, отдает предпочтение второму. По словам собеседников издания, работодатель считает, что «личностные качества и потенциал для развития предпочтительнее, чем опыт в ИТ».

Виноваты вузы и онлайн-школы

Опрошенные изданием эксперты связывают рост требований работодателей к наличию у ИТ-шников нетипичных для многих из них качеств с изменениями в ИТ-сфере на уровне подготовки кадров. По словам Сушковой, в первые два десятилетия XXI века в России почти не обучали ИТ-специалистов – не было ни достаточного количества направлений в вузах, ни тем более онлайн-школ.

Это приводило к тому, что разбирающиеся в информационных технологиях специалисты были на вес золота – их было мало, и потому работодатели отбирали их в первую очередь по профильным знаниям, а не по умению ладить с коллегами и тем более работать с ними в команде. Другие гибкие навыки тоже уходили на второй план при поиске кандидата на вакансию.

Ситуация стала меняться на противоположную лишь в последние годы, рассказал изданию управляющий директор по исследованию данных Sber AI и руководитель разработки Kandinsky Денис Димитров. Он отметил, что по мере роста российской ИТ-сферы она стала вбирать в себя новые направления, к тому же в стране значительно улучшилась ситуация с подготовкой специалистов отрасли. Некоторые вузы, к примеру, не только учат будущих ИТ-шников, но и обеспечивают их возможностью пройти практику в ИТ-компании, попутно предлагая им различные профессиональные курсы по ИТ.

Свою лепту вносят и непосредственно работодатели. По словам Сушковой, они все чаще создают собственные ИТ-подразделения, в которых сотрудникам придется взаимодействовать друг с другом. CNews писал, что в конце 2020 г. компании начали повально открывать дочерние ИТ-компании и подавать документы на их аккредитацию в Минцифры России.

Слишком много требований

Список soft skills, которыми должен обладать современный ИТ-специалист, перманентно растет. Директор по персоналу группы компаний «Ланит» Ирина Бармина заявила изданию, что это гибкость в общении, стрессоустойчивость и «нацеленность на результат». Также работодатели ищут ИТ-ников, способных работать «в режиме многозадачности», и тех, то «занимает проактивную позицию». Она добавила также, что наличие критического мышления – тоже очень важный навык для соискателей на ИТ-вакансию.

При всем этом ИТ-специалисту теперь нужно уметь общаться не только с коллегами, но еще и с заказчиками. В современных российских реалиях от него требуется , в частности, «понимать бизнес-задачи, которые заказчик хочет решить с помощью кода», сказал изданию руководитель школы программирования для взрослых «Эльбрус буткемп» Георгий Бабаян.

ИТ-работникам, которые, к примеру, сейчас являются рядовыми разработчиками, но в будущем собираются стать руководителями проектов, нужно иметь еще больше софт-скиллов. Например, им потребуются навыки убеждения, считает предприниматель Павел Некрашевич, ведь им придется вести переговоры с потенциальными клиентами, будь то частные компании или различные госструктуры, и склонять их к сотрудничеству.

Также многие работодатели ценят в ИТ-шниках быструю обучаемость (77%), навыки работы в сжатые сроки (68%), умение договариваться (52%) и корректно реагировать на возникающие конфликты (37%).

Слишком мало денег

Несмотря на рост требований к наличию нестандартных для ИТ-специалистов качеств, лишь немногие работодатели готовы доплачивать за них. Впрочем, в России есть компании, которые весьма щедро платить за софт-скиллс – 25% из них не против поднять ИТ-шникам зарплату в два раза за их гибкие навыки.

При это современные реалии таковы, что в развитии гибких навыков у сотрудников, как потенциальных, так и нынешних, работодатели особого участия не принимают – ИТ-шники вынуждены делать это самостоятельно путем прослушивания подкастов, чтения книг и пр. Впрочем, некоторые компании все же организуют своим работникам внутренние тренинги.

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При этом ряд компаний понимают, что нельзя заставить абсолютно всех ИТ-шников овладеть гибкими навыками. «У меня в команде есть талантливые, но не очень общительные разработчики. Я всегда рекомендую им пройти курсы по улучшению гибких навыков, но не могу настаивать, если они не хотят», – заявил изданию управляющий директор по исследованию данных Sber AI и руководитель разработки Kandinsky Денис Димитров. Он добавил, что главное в любом ИТ-разработчике – это его профессиональные навыки и умение разбираться в теме.

Добавим также, что в России наблюдается острая нехватка ИТ-специалистов – в пределах 700 тыс. человек на август 2023 г. Попутно в зарплаты водителей и курьеров зачастую больше сумм, которые работодатели предлагают ИТ-шникам. Насколько сложнее при таких вводных им будет искать кандидатов на ИТ-вакансии, с учетом роста требований к гибким навыкам, предугадать невозможно.

Мнение отрасли

Светлана Гиацинтова, директор по персоналу компании-разработчика ПО «МойОфис», сообщила CNews: «При общении с кандидатом мы, конечно, оцениваем его soft skills, мотивацию и соотносим ее с ценностями нашей компании, прогнозируем, насколько быстро он сможет влиться в команду. И если его hard skills соответствуют опыту, мы принимаем решение о трудоустройстве». «Для нас soft skills соискателей важны еще и потому, что такие навыки играют ключевую роль в коммуникациях команд. Умение понятно и увлекательно выражать свои мысли, слушать и слышать точку зрения других, управлять конфликтами и строить доверительные отношения – это основы успешной работы команды», – добавила она.

«Мы в целом живем во времена, когда рынок труда постоянно меняется, и чтобы оставаться на плаву, приходится постоянно обучаться чему-то новому. Нам всегда импонируют гибкие кандидаты, которые чувствуют тренды и готовы учиться всю жизнь (long life leaning), стремятся улучшить свои hard и soft skills», – подытожила Светлана Гиацинтова.

«Мы даже больше, чем многие смотрим на софт-скиллы ИТ-специалистов. Разработка большого сервиса – это работа сильной команды, а не работа сильных игроков. – сказал CNews Евгений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass. – Поэтому нам важно, чтобы человек умел вести экологичную коммуникацию с коллегами, мог отстаивать свои интересы, требовать, проявлять инициативу, объединяться в команды и давать обратную связь. Безусловно важно, чтобы у специалиста был хороший уровень профессиональных навыков, но повысить его можно. Для этого нужны практика, правильный процесс обучения, документация и технические инструкции. Если все это есть, в течение двух месяцев специалист начинает стабильно расти». «Но если у человека есть проблемы с софт-скиллами, сделать из него командного игрока не получится», – дополнил он.



