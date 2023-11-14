Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам

Школа ИТ-профессий Skillfactory запускает пакеты навыков по подписке: компании смогут выбирать индивидуальные треки развития сотрудников и экономить время на обучении.

В ходе исследования, проведенного к запуску проекта, школа ИТ-профессий Skillfactory выяснила, что 97% руководителей компаний и начальников отделов считают, что их сотрудникам необходимо дополнительное обучение. При этом 63% руководителей хотят ускорить текущие темпы их обучения. Большинство руководителей (68%) ответили, что их сотрудникам не хватает кросс-функциональных навыков (предполагают знание разных функциональных областей бизнеса, таких как маркетинг, продукт, разработка, аналитика, продажи и др.) для эффективного взаимодействия с другими командами в компании. Только треть опрошенных (32%) довольны текущими навыками сотрудников.

B2B-платформа Skillfactory нацелена на обучение сотрудников разных профилей, поскольку пакеты охватывают множество актуальных направлений. В каталоге на данный момент представлены пакеты по аналитике данных и Data Science. В каждый из пакетов входит от трех до шести коротких курсов, и они включают такие прикладные навыки, как например, «Основы языка Python», «Аналитика в Power BI», «Data Engineering».

Основное преимущество подписочных тематических пакетов заключается в возможности выбрать направление развития сотрудника, поскольку в пакете уже собраны все основные необходимые навыки для этого. Сформированный понятный трек позволит быстрее принять решение и начать обучение. К концу 2023 г. компания планирует расширить линейку и сделать пакеты для разработчиков, дизайнеров, продакт- и проджект-менеджеров.

По данным опроса, 78% сотрудников компаний хотят учиться новому ради повышения квалификации. 46% опрошенных сотрудников также считают, что им не хватает кросс-функциональных навыков, чтобы эффективнее работать с другими командами и отделами. В то же время не все руководители готовы переплачивать за обучение. Так, каждый третий руководитель может потратить на обучение одного сотрудника до 10 тыс. руб., четверть опрошенных (27%) — от 10 до 20 тыс. руб.

«На рынке образования набирает обороты тренд на микрообучение. В условиях динамичного развития компании стремятся получать конкурентные преимущества, в том числе за счет роста внутренней экспертизы. Наш продукт дает возможность наращивать скиллы сотрудникам без отрыва от работы и получать только то, что нужно для текущих задач. Основное преимущество пакетов навыков — возможность эффективного обучения в кратчайшие сроки за счет курсов продолжительностью от нескольких до 15 часов на определенный навык. Длительные курсы не всегда приносят ожидаемые результаты для бизнеса в моменте, поэтому компании постепенно ориентируются на рескиллинг и апскиллинг для быстрого выравнивания компетенций сотрудников. Кроме того, ИТ-навыки становятся обязательными для всех, без них невозможно работать. Например, написание кода, работа с аналитикой, дизайн — это то, что повысит стоимость сотрудника и оптимизирует его время. Мы ориентируемся на широкую аудиторию сотрудников российских компаний, "белых воротничков". Они уже являются профессионалами, но могут не обладать некоторыми цифровыми компетенциями и скиллами, которые усилят их на текущей позиции», — отметил Егор Сорокин, директор по развитию Skillfactory.

Стоимость пакетов навыков Skillfactory начинается от 17 600 руб. и достигает 31 980 руб. (12-недельный курс-тренажер «Аналитика в Power BI, Google-таблицы, SQL»). Среднее время обучения одному навыку в рамках подписки занимает до 25 часов, а средняя стоимость пакета составит 30 000 руб. Чтобы подобрать и приобрести пакет навыков для сотрудников, нужно оставить заявку на сайте, после чего с компаний свяжется менеджер, проконсультирует и поможет с оформлением.

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Компания ожидает до конца 2023 г. привлечь несколько тысяч пользователей, а в 2024 г. масштабировать B2B-направление и увеличить этот показатель до 100 тыс. пользователей.

Опрос проводился среди 2350 россиян от 25 до 55 лет в августе 2023 г.

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Skillfactory — российская онлайн-школа ИТ-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИТ-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с ведущими университетами и реализует проекты с государством. В 2022 г. в школе начали обучение более 30 тыс. студентов, а общее число учащихся увеличилось более, чем в два раза. Самые популярные направления для обучения: профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, тестировщик-автоматизатор на Python, профориентационный курс «ИТ-специалист с нуля» и профессия Python-разработчик.