Edtech-рынок продолжает рост, по итогам второго квартала рынок вырос еще на 22%

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам II квартала 2024 г. Второй квартал подряд рынок демонстрирует годовую динамику на уровне +22%. Главные ожидания связаны со II полугодием, сегментом высшего образования и СПО, а также внедрением ИИ. Об этом CNews сообщили представители Smart Ranking.

Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России за II квартал 2024 г. составила 32 млрд руб., что на 22,46% выше, чем за аналогичный период 2023 г. По итогам квартала самыми крупными сегментами по доле от суммарной выручки стали ДПО (34%) и детское образование (34%).

Лидером рейтинга второй квартал подряд становится Skyeng, прежний лидер холдинг Skillbox расположился на втором месте. На рынок в последние годы все большее влияние оказывает сезонность: год назад Skyeng так же вырывался в лидеры во втором квартале, обогнав Skillbox, который остался лидером по итогам года, поскольку наиболее «хлебным» оказывается второе полугодие, и сегмент ДПО еще может отыграть свои позиции.

Отдельные игроки продолжали стабильный рост и во II квартале: так, образовательный холдинг Ultimate Education (объединяет семб индустриальных онлайн-школ и входит в ТОП-5 в сегменте ДПО) вырос на 62% за год. Павел Мосейкин, CEO Ultimate Education отметил, что «рынок еdtech, и особенно сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО), становится более стабильным и предсказуемым в плане роста и менее подверженным эмоциональным колебаниям». Игроки рынка ожидают, что по итогам года сегмент ДПО сохранит лидирующие позиции, а общий рост рынка edtech составит не менее 30-35% год к году. При этом в Ultimate Education отметили, что планируют продолжить показывать динамику роста выше рынка.

Сегмент разработки, который на фоне импортозамещения показал в I квартале рост больше 70% и создавал ожидания стать новым двигателем российского edtech, вернулся к более умеренным показателям, и лидером роста снова стал сегмент детского образования. Из растущих направлений участники рынка по-прежнему называют обучение нейросетям (и взрослых и детей).

Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox отметил стабильный рост спроса на программы в направлениях дизайна, маркетинга и менеджмента. Во втором квартале 2024 г. направление маркетинга опередило дизайн, заняв третью строчку по числу пользователей. Лидерство сохраняет «Программирование», на втором месте идет направление «Управление». По показателям выручки топ-3 второго квартала — это профессии «Python-разработчик», «Графический дизайнер», «Инженер по тестированию».

Илья Курмышев, СЕО «Яндекс Практикума» назвал главным трендом глобальный рост интереса к искусственному интеллекту: «Во II квартале 2024 г. мы интегрировали модуль по работе с нейросетями во все флагманские курсы. Верим, что навык работы с ИИ вскоре станет заметным преимуществом на рынке труда во многих профессиях».

Кристина Граль, директор по стратегическому развитию IThub college отметила устойчивый спрос на обучение разработке игр и другим творческим профессиям: «В то же время заметно снижение органического интереса к обучению традиционным ИT-специальностям».

Егор Сорокин, управляющий директор школы ИT-профессий Skillfactory рассказал, что для компании одним из основным фокусов II квартала был старт приемной кампании в онлайн-магистратуры, которая продлится до сентября включительно: «В этом году мы масштабировали направление высшего образования и запустили сразу 14 программ с ведущими вузами (восемь из которых — новые)».