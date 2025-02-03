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Мосейкин Павел



03.02.2025 100 крупнейших российских компаний онлайн-образования выросли на 19% за год. Их суммарная выручка 144,5 миллиарда 1
01.08.2024 Edtech-рынок продолжает рост, по итогам второго квартала рынок вырос еще на 22% 1
27.10.2023 Роман Янковский назначен академическим директором Moscow Digital School 1
17.11.2022 Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен 1
03.10.2022 Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Мосейкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Крок - Croc 1777 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Arduino Software 61 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Get experts - Гет Экспертс 12 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 376 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1749 4
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 54 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2807 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 954 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3075 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5054 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1192 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
Яндекс.Практикум 55 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Крутов Дмитрий 18 1
Янковский Роман 3 1
Путин Владимир 3180 1
Софронова Наталия 8 1
Паршин Дмитрий 17 1
Захаров Дмитрий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2672 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 502 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5739 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Образование в России 2205 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1077 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 505 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 1
Ведомости 1008 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 24 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 3
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1053 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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