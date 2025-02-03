Мосейкин Павел
Мосейкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
|Крок - Croc 1777 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
|Arduino Software 61 1
|Ланит - Artezio - Артезио 81 1
|Get experts - Гет Экспертс 12 1
|НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 376 1
|Крутов Дмитрий 18 1
|Янковский Роман 3 1
|Путин Владимир 3180 1
|Софронова Наталия 8 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1872 1
|Ведомости 1008 1
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