Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен

Проект по созданию образовательной платформы для самостоятельной разработки электронных устройств «Восток» в школах заморозили. ИТ-площадку для российских школьников предполагалось запустить 1 сентября 2022 г. В срыве сроков обвиняют плохой менеджмент.



Заморозка на неопределенный срок

Работу над отечественной образовательной платформой для самостоятельного создания электронный устройств «Восток» заморозили, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к проекту.

Этот проект хотели запустить для подготовки нового поколения инженеров, которые бы разрабатывали аналоги иностранных технологических продуктов. Во время обучения ребята должны были осваивать основы программирования микроконтроллеров, прототипирования и отладки встраиваемых систем. Планировалось, что школьная платформа будет запущена 1 сентября 2022 г., но уложиться в сроки помешало «отсутствие внятного менеджмента в проекте».

Платформу планировали использовать не только в школах, но и в робототехнических кружках

Соглашение о совместной реализации проекта на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в 2022 г. заключили Фонд поддержки проектов НТИ, Кружковое движение НТИ и дизайн-центр электронной продукции «Восток». Создавать платформу должны были при Дальневосточном федеральном университете. В июле 2022 г. на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» проект поддержал президент Владимир Путин.

Слишком медленно набирают партнеров

Представители АСИ уточнили изданию, что технологическая разработка платформы продолжается, но отказались уточнить, когда проект увидит свет. В ИТ-компании «Крок» CNews сообщили, что связались с разработчиками платформы, и те заверили их, что платформа в процессе запуска.

Директор по решениям импортозамещения ИТ-компании «Крок» Наталия Софронова объяснила, что под проект пока набирают партнеров, которые готовы интегрировать свои устройства в единую модульную образовательную систему. Она будет представлять собой линейку разных устройств, которые увязаны в общую экосистему. Предполагается, что платформа сможет заместить решения, выстроенные на базе зарубежных контроллеров для систем промышленной автоматики, автоматизированных систем управления производственными процессами в машиностроении и бортовой аппаратуры.

«Понятно, что в технологических проектах путь от идеи до реализации сопровождается достаточно сложными задачами, – подчеркнула Софронова. – Помимо технической составляющей по созданию и запуску платформы, нужно выстроить бизнес-процессы, объединить партнеров и сформировать EdTech-кластеры и сообщества».

Директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин в беседе с «Ведомостями» отметил, что платформа вряд ли способна функционировать как коммерческий проект и приносить прибыль ее авторам.

Что известно о проекте

Платформа разработана дизайн-центром «Восток» во Владивостоке и должна была заместить иностранный аналог популярного электронного конструктора с открытым кодом Arduino. Обучаться на новой платформе должны были около 10 млн школьников, сообщается на сайте АСИ. Охватить такое количество ребят планировалось через сеть технологических кружков и Национальную технологическую олимпиаду. Предполагалось использовать конструктор также на работотехнических и инженерных соревнованиях, в профильных кружках, образовательных программах и курсах по радиоэлектронике и программированию.

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Сооснователь онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School Павел Мосейкин объяснил «Ведомостям», что платформа могла решить главную проблему в отрасли – дефицит полноценных лабораторий на базе технических учреждений, в которых ребята могли бы практиковаться.

Часть большой стратегии

Ранее CNews писал о том, что российские власти подготовили новую стратегию по развитию отечественной электроники до 2030 г. В тексте проекта упоминался «острый дефицит кадров», проблему с которым собирались решать, делая акцент на образовании в школах и вузах.

В апреле 2022 г. власти уже анонсировали новую стратегию и предлагали вложить в эту сферу почти 3,2 трлн руб. В конце сентября 2022 г. правительство сообщило, что выделит субсидии на строительство технопарков в сфере электроники. До 2025 г. им хотят выделить 7,2 млрд руб., и ряд технопарков смогут рассчитывать на суммы до 300 млн руб. каждый год.

В октябре 2022 г. также стало известно, что Минпромторг и фонд «Сколково» запускают акселератор поддержки малых и средних дизайн-центров электроники. Участники смогут получить финансовую, маркетинговую и консалтинговую поддержку.