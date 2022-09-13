Российскую электронику оживят по-новому. Стратегия воскрешения почти готова

Минпромторг подготовил проект стратегии по поднятию российской электроники и микроэлектроники. Стратегия рассчитана до 2030 г. и включает массу амбициозных предложений к участникам отрасли, но не уточняет, где взять на все деньги. Представители ИТ-сферы отреагировали на проект министерства весьма неоднозначно.

Новый план

Российские власти подготовили новую стратегию по развитию отечественной электроники, сообщил «Коммерсант». Она рассчитана минимум на ближайшие семь лет – до 2030 г.

На момент публикации материала стратегия была на уровне проекта. За его разработкой стоит Минпромторг, а курировал весь процесс замминистра Василий Шпак. Это проект «Основ государственной политики России в области развития электронной промышленности на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу». Несколько дней назад Василий Шпак направил документ на согласование в несколько отечественных госведомств, названия которых к моменту выхода материала не раскрывались.

Всероссийская премьера новой стратегии развития отечественной электроники, по информации издания, состоится в рамках форума «Микроэлектроника-2022». Проведение данного мероприятия запланировано на первые числа октября 2022 г. в Роза Хуторе. На официальном сайте форума говорится, что это «Основная российская коммуникационная площадка по широкому кругу вопросов стратегии научно-технологического развития радиоэлектронной отрасли, создания и применения электронной компонентной базы, реализации стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов в сфере микро- и радиоэлектроники, нормативно-правовой базы и стандартизации, обеспечения технологической независимости и создания цифровой экономики».

ИТ-отрасль сомневается в необходимости новой стратегии развития электроники

Это уже не первый план развития российской электроники за последний год. Как сообщал CNews, еще в апреле 2022 г. власти разработали новый план развития российской электроники. Он тоже рассчитан до 2030 г. и предполагает вливание в эту сферу почти 3,2 трлн руб. в том числе около 420 млрд руб. на создание в стране производства микроэлектроники по техпроцессам 90 и 28 нм. Первому исполнилось 19 лет, второму – 10. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко назвали такой размер вложений далеким от реальности.

Для чего нужна стратегия

Подготовленный Минпромторгом документ, по всей вероятности, призван раскрыть методы устранения многочисленных проблем в области российской электроники. Как минимум восемь из них открыто приведены в самом документе, но нельзя исключать, что на деле отрасль страдает и от других недоработок.

В тексте проекта упоминаются в первую очередь «острый дефицит кадров», о котором CNews писал в апреле 2022 г., и «низкая инвестиционная привлекательность» отрасли. Помимо этого, авторы документа упомянули о «невозможности обеспечить рынок необходимой электроникой» и о «высокой стоимости производства компонентов в России». Отдельно они прошлись по «нехватке производственных мощностей». Например, пока Тайвань и Южная Корея благодаря TSMC и Samsung соответственно перешли на выпуск 4-нанометровых микросхем, Россия застряла на 65 нанометрах. Это уровень 20-летней давности.

В документе, к слову, упоминаются «трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм». Также в нем говорится об отставании российских технологий микроэлектроники от мирового уровня. Речь о 10-15-летней разнице, не в пользу России.

Виноват кто-то другой

Проект Минромторга указывает на еще одну крупную проблему российской электроники и микроэлектроники. В документе она звучит как «критическая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, включая программное обеспечение, и материалов (в частности, особо чистой химии и кремния)».

Что явилось первопричиной такой «критической зависимости», остается неизвестным. Однако министерство не преминуло подчеркнуть, что Россия если и виновата в столь сильном отставании от Запада (а в случае с производством чипов – еще и от Востока), то лишь частично.

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В проекте упоминается, помимо прочего, «недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных поставщиков электроники». Отметим, что в России в принципе нет полноценных полностью отечественных аналогов подавляющему большинству видов современной электроники, в особенности потребительской. К примеру, в стране не существует центрального процессора, способного тягаться с новыми чипами Alder Lake компании Intel. Она, к слову, прекратила поставки своих чипов на российский рынок еще весной 2022 г.

Что предлагает Минпромторг

Стратегия развития российской электроники Минпромторга предполагает координацию представителей отрасли «исследований в области передовых технологий». Также министерство предлагает наращивать мощности «в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами».

Наряду с этим участникам рынка предложено полностью отказаться от использования зарубежных архитектур при проектировании своей электроники. Также им нужно с нуля создать отрасль электронного машиностроения.

Откуда отрасль изыщет средства на все это, и как она реализует столь масштабные планы за семь лет, пока неясно. Со стороны государства Минпромторг предлагает лишь упрощение доступа к грантам, субсидиям и льготным кредитам.

Отрасли нужно нечто иное

Представители ИТ-сферы выразили неоднозначное мнение относительно нового проекта развития отечественной электроники и микроэлектроники. «На основе этих тезисов Минпромторг будет формировать конкретные мероприятия и инициативы, но пока документ похож скорее на набор общих целей и задач», – сообщил «Коммерсанту» гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин.

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Неназванный источник издания в крупном производителе микроэлектроники прямо заявил, что в своем нынешнем состоянии российская электроника как отрасль требует «не стратегических предсказаний, а экстренных мер: финансирования, помощи в расширении производств и крупных инвестиций в развитие локальной инфраструктуры, а не продолжения субсидий и госконтрактов, которые получают три-четыре придворных дизайн-центра».