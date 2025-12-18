Разделы

Янковский Роман


СОБЫТИЯ


18.12.2025 «Нейроюрист» «Яндекса» поможет бизнесам привести документы в соответствие с новой ставкой НДС 1
06.06.2024 Высшая школа экономики в партнерстве с Moscow Digital School запускает магистратуру для будущих ИТ-юристов 1
27.10.2023 Роман Янковский назначен академическим директором Moscow Digital School 2
28.10.2008 Программисты требуют от Медведева праздник 3

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Янковский Роман и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 1
МегаФон Цифровой юрист 5 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
Мосейкин Павел 5 1
Корчивой Станислав 16 1
Лашкина Елена 34 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 2
Россия - РФ - Российская федерация 157181 2
Россия - ПФО - Самарская область 1454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 2
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
