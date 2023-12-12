Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов

Больше трети россиян (38%) с высшим образованием хотят продолжить обучение, при этом большинство из них (86%) уже удовлетворены своими знаниями. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали у миллениалов и зумеров, что движет ими продолжать обучение в университетах.

В топ-5 важнейших факторов при выборе программы высшего образования зумеры не включили стоимость обучения. Для них имеет значение возможность совмещать учебу и работу (68%), упор на практические занятия (53%), репутация вуза (53%), качество образования (47%) и стажировки по окончании обучения (40%). Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

У миллениалов факторы схожи, но вместо возможности стажировок они ориентируются на стоимость обучения (45%).

Почти половина (49%) миллениалов и четверть (27%) зумеров намерены оплачивать обучение в вузе за счет своего заработка. Также каждый десятый зумер (13%) и 18% миллениалов готовы инвестировать свои накопления. И только 3% всех респондентов рассчитывают на помощь родственников или кредитных средств.

«Все больше людей стали понимать, что инвестирование в образование — это не только перспективы профессионального роста, но и ключевой фактор самореализации. Они проявляют готовность взять ответственность за свою карьеру и инвестировать в собственное будущее», — сказал Егор Сорокин, директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы ИТ-профессий Skillfactory.

Половина всех респондентов готова отдать за год обучения по программам высшего образования до 100 тыс. руб. От 100 до 200 тыс. руб. оптимальная сумма для 27%, до 300 тыс. руб. — для каждого десятого.

Зумеры чаще миллениалов готовы заплатить за обучение больше. Например, треть из них готовы вложить от 200 до 500 тыс. руб. в год, в то время среди миллениалов только 18% готовы рассмотреть такой бюджет.

Мысль об окончании учебы сопровождается различными страхами.

Страхи миллениалов: ошибиться в выборе профессии — 34%; не соответствовать требованиям работодателя по знаниям и навыкам – 25%; начинать строить карьеру — 13%.

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Страхи зумеров: начинать строить карьеру — 60%; ошибиться в выборе профессии — 40%.

Одним из главных страхов и у зумеров (40%), и у миллениалов (34%) — ошибиться в выборе профессии. Кроме того, каждый четвертый (25%) миллениал беспокоится, что не будет дотягивать до требований работодателей по знаниям и навыкам, поэтому выбирает продолжать обучение. В то время как среди опрошенных зумеров никто не выбрал этот вариант.

Респонденты также рассказали, по каким направлениям хотят пройти дополнительное обучение по программам высшего образования. Среди зумеров востребованы психология (33%), экономика и менеджмент (33%). А каждый пятый рассматривает ИТ-специальности. Миллениалов наоборот больше интересует IT (27%).

Методология

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Место проведения опроса: города России с населением от 1 млн человек. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1700 респондентов. Время проведения: ноябрь 2023 г.

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