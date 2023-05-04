Своих не хватает. ИТ-компании упрашивают власть упростить найм иностранцев и покупать уехавшим россиянам билеты домой

Российская ИТ-отрасль обратилась к властям с просьбой повлиять на упрощение процедуры приема на работу иностранных специалистов на фоне нехватки отечественных – они при любой возможности бегут из страны. В настоящее время этот процесс состоит из нескольких этапов, занимает очень много времени и создает неудобства для самих специалистов.

Иностранцы вместо русских

Российские ИТ-компании жаждут упрощения условий приема на работу иностранных специалистов, которые сейчас достаточно сложны. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу «Руссофта» Валентина Макарова, российским властям «целесообразно снижать барьеры для найма иностранных сотрудников удаленно».

По словам Макарова, дефицит ИТ-кадров в России по-прежнему имеет место быть. Как сообщал CNews, их массовый отток начался еще весной 2022 г., притом тогда всего два месяца страну покинули десятки тысяч ИТ-шников. Президент «Руссофта» подчеркнул также, что в настоящее время в мире наблюдается рост «интереса дружественных стран к российским специалистам», который, по всей видимости, тоже не способствует улучшению обстановки с нехваткой ценных кадров внутри России.

В настоящее время в России не хватает ИТ-шников всех уровней. Компании не могут найти как джунов (специалисты, недавно пришедшие в отрасль), так и сеньоров (опытных работников). Притом проблема сформировалась задолго до 24 февраля 2022 г. – еще осенью 2021 г. CNews писал, что российские ИТ-шники, в большинстве своем, в любой момент готовы сорваться и уехать заграницу, чтобы обеспечить себе карьерный рост и более высокую зарплату.

Обратив свой взор на работников с гражданством другой страны, российские ИТ-компании столкнулись с целым рядом трудностей, мешающих быстрому их найму. Валентин Макаров считает, что основным барьером в этом случае является непосредственно сам алгоритм получения зарубежным специалистом разрешения на работу в России. С его слов, эта процедура «занимает определенное время».

Фото: FreePik ИТ-специалисты очень нужны России - как отечественные, так и зарубежные

По всей видимости, проблему осознают не только в руководстве ассоциации «Руссофт», объединяющей свыше 300 компаний. Неназванный собеседник издания из российской ИТ-отрасли отметил, что все эти вопросы уже вынесены на обсуждение с Минцифры.

«Минцифры реализует обширный комплекс мер поддержки ИТ-кадров. Действуют меры и для привлечения иностранных специалистов. Уже введена упрощенная процедура трудоустройства и получения вида на жительство в России для таких специалистов. Получить ВНЖ в упрощенном порядке могут и члены их семей», - сообщил CNews представитель Минцифры, добавив, что в министерство «не поступало обращений по поводу дополнительного упрощения приёма на работу иностранных специалистов, которые работают удаленно».

Время бесценно

Сейчас иностранный ИТ-специалист, желающий работать на российскую компанию, еще на этапе приема на работу столкнется с особенностями российской бюрократии. На получение разрешения на работу в России у него уйдет около двух месяцев, сообщила изданию HR-директор ГК «Хайтэк» Оксана Пахомова, и это еще при идеально сложившихся обстоятельствах – если специалист не нарушил условия подачи документов. В противном случае процедура займет еще больше времени.

Но только лишь этим бюрократия не ограничивается. Чтобы устроиться в российскую компанию, с ИТ-уклоном или без такового, иностранному специалисту в обязательном порядке нужно приехать в Россию, что в сложившейся после 24 февраля 2022 г. может быть проблематично. А перед приездом ему потребуется оформить рабочую визу, что предполагает посещение российского посольства или консульства, которые есть не в каждом городе. Притом это касается и тех, кто планирует работать удаленно, находясь за пределами границ России.

Для работодателей, испытывающих дефицит отечественных специалистов и желающих заполнить пробелы в штатном расписании, действующие в России правила тоже готовят свои трудности. «Если сотрудник имеет статус высококвалифицированного специалиста, то компания обязана ежеквартально сдавать отчетность об уровне его дохода, который не должен быть ниже определенной суммы», – заявила изданию Оксана Пахомова.

И даже если и специалист, и работодатель согласятся выполнить все вышеперечисленное, на этом их бюрократические трудности не закончатся. Разрешение на работу, на получение которого уходят месяцы, может быть аннулировано за минуту, если иностранный специалист не находится на территории России более 180 дней.

Другими словами, удаленным специалистам придется периодически приезжать в Россию. А это, в свою очередь, дополнительные затраты времени и денег.

Усложнять – просто

Российская ИТ-отрасль считает, что нынешние правила приема иностранцев на работу избыточно сложны. Такого мнения, к примеру, придерживается Алексей Смирнов, председатель совета директоров компании «Базальт СПО», разработчика отечественных операционных систем семейства «Альт». Он сообщил «Коммерсанту», что в настоящее время просто необходимо «обеспечить возможность упрощенного найма на удаленную работу зарубежных специалистов, независимо от их гражданства».

Алексей Смирнов подчеркнул, что послабления в действующих правилах действительно способны помочь решить проблему дефицита кадров в российской ИТ-отрасли. В качестве примера он привел все другие страны, которые, по его словам, принимают специалистов на работу удаленно без дополнительных требований. «У нас же сотруднику приходится приезжать», – подытожил глава совета директоров «Базальт СПО».

«Упрощение процедуры приема на работу зарубежных ИТ-специалистов – логичный шаг, отвечающий мировым трендам, сказала CNews Юлия Мельчугова, руководитель направления ИТ-подбора компании СКБ Контур. – Рынок труда стремится к глобализации, сфера IT – к упрощению действующих правил приема, а сами сотрудники – к высокой мобильности. Кроме того, в сфере ИТ обмен опытом и расширение экспертизы – необходимый и непрерывный процесс. Упрощенная процедура трудоустройства могла бы его облегчить. Крупным компаниям будет проще подкреплять слабые зоны экспертами с международным опытом либо открывать новые направления с учетом внешнего опыта».

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«С другой стороны, в ИТ-сфере крайне важен релевантный опыт и технические навыки специалиста, – добавила Юлия Мельчугова. – Опыт работы в мировых компаниях или диплом иностранного вуза не всегда говорят о глубоком понимании процессов. Поэтому важно оценивать потребности конкретной компании, изучать опыт кандидатов и давать им релевантные тестовые задания. Мы в Контуре мониторим тренды рынка и изучаем все возможности привлечения экспертов».

«Дефицит в любом случае будет заполнен, например через массовое создание "бридж"-компаний в нейтральных юрисдикциях, которые будут оказывать услуги по заказной разработке в интересах российских компаний, – сообщил CNews Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. – Эту модель запретить невозможно, просто она будет дороже и слабее управляться».

Вернуть своих

Некоторые российские компании готовы не только укомплектовывать штат иностранными специалистами, но вкладывать деньги в возвращение уехавших за границу отечественных ИТ-работников. Например, так готова поступать ГК «Астра», разработчик семейства ОС Astra Linux, о чем CNews сообщил ее генеральный директор Илья Сивцев. По его словам, ГК «Астра» не против финансировать ИТ-шникам переезд обратно в Россию, а также привлекать «под открытые проекты» специалистов из других стран. Но Илья Сивцев подчеркнул, что сотрудничество с иностранцами в этом плане возможно только при условии их переезда в Россию – удаленная работа не рассматривается.

«Кадры – важнейший ресурс, необходимый ИТ, – сказал CNews Илья Сивцев. – При этом в структуре нашего холдинга есть компании разного типа, в том числе лицензиаты ФСТЭК России и ФСБ России, что накладывает на нас определенного рода ограничения. Поэтому мы считаем, что подход должен быть дифференцированным и сугубо индивидуальным: если можно с учетом всех нюансов привлечь из-за границы профессионала, который внесет свой вклад в развитие отрасли, то это необходимо делать. Прежде всего, конечно, это касается российских граждан».

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«Наша позиция заключается в том, что за каждого ИТ-специалиста, которого мы можем вернуть в Россию, надо биться, предоставляя разного рода преференции, например, оплачивая переезд, – сказал Илья Сивцев. – ГК «Астра» готова тратить на это средства и брать на себя расходы. Однако под открытые проекты мы также не против привлечения ИТ-специалистов из других стран в случае их переезда в Россию, а не удаленной работы. Если человек обладает нужными и для нас, и для рынка в целом компетенциями, способен показывать высокий результат и делиться опытом с командой, то и его, и его семью мы поддержим».

«Стоит отметить, что пока такие случаи не приобрели массового характера внутри нашей компании. В связи с чем мы и не выступали с открытыми предложениями по данному вопросу. Но первые обсуждения в рамках профильных комитетов ассоциации «Руссофт» уже были. В любом случае инициативу мы поддержим», – подытожил Илья Сивцев.

К слову, российским властям не нравится, когда ИТ-специалисты, имеющие российское гражданство и работающие на российскую же компанию, проживают при этом за рубежом. В начале 2023 г. стартовала разработка законопроекта, который в случае принятия поставит таких работников перед выбором – или вернуться в Россию, или лишиться работы.

Также власти обсуждали резкое повышение подоходного налога (НДФЛ) для россиян, работающих на отечественные компании, находясь в другой стране. Поступали предложения о повышении налога с обычных 13% (6% в случае самозанятых) до 30%.

НДФЛ по такой ставке пришлось бы платить россиянам, уехавшим и потерявшим налоговое резидентство. Это происходит, если гражданин России находится за пределами ее страны более 183 дней в течение 12 месяцев. Инициатором изменений выступило российское Министерство финансов.

Мнение властей

Российские власти пока не считают, что процедура приема иностранцев на работу в отечественные компании требует упрощения. Представители Минцифры сообщили изданию, что в ИТ-отрасль и без того получает целый комплекс мер поддержки от государства, часть из которых направлена на привлечение иностранных специалистов.

«Введена упрощенная процедура трудоустройства и получения вида на жительство. Обращений по дополнительному упрощению приема на работу иностранных специалистов, которые работают удаленно, не поступало», – заявили изданию представители Минцифры.