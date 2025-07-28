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Шестернин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Московские и петербургские работодатели стали чаще интересоваться ИТ-специалистами из регионов 1
01.11.2024 Треть ИТ-специалистов назвали стереотип о высоких зарплатах в ИТ правдой 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шестернин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Flowwow - Флаувау 26 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 52 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Ventra - Вентра 39 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 12 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2196 1
Softline - Софтлайн 3055 1
МегаФон 9446 1
Ростелеком 10053 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 563 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 851 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2568 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1499 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1921 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2589 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26356 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14093 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1354 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1372 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3328 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5208 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10966 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 442 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7792 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7852 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13065 1
1С:Аналитика 21 1
Pexels 67 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 892 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Игнатова Мария 44 1
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Заусова Елена 1 1
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Чернов Федор 32 1
Крынина Евгения 21 1
Яловега Марина 6 1
Шадаев Максут 1081 1
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Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 215 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 962 1
Россия - Крайний Север 302 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 845 1
Россия - ЮФО - Севастополь 556 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4143 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3143 1
Россия - УФО - Свердловская область 1634 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18066 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3070 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1297 1
Европа 24459 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1919 1
Россия - ПФО - Самарская область 1399 1
Россия - УФО - Челябинская область 1318 1
Россия - ПФО - Саратовская область 773 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 873 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2090 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2001 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1777 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1647 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3258 1
Россия - СФО - Новосибирск 4497 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 2
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Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 192 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2583 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5718 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1513 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3721 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2519 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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