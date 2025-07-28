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Шестернин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Шестернин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 563 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 851 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2568 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1499 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 1
|1С:Аналитика 21 1
|Pexels 67 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 892 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
|Игнатова Мария 44 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Заусова Елена 1 1
|Абгарян Лусине 9 1
|Лобанова Вероника 2 1
|Лисица Марина 2 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Сенатская Ирина 4 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Чернов Федор 32 1
|Крынина Евгения 21 1
|Яловега Марина 6 1
|Шадаев Максут 1081 1
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