Московские и петербургские работодатели стали чаще интересоваться ИТ-специалистами из регионов

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейс цветов и подарков Flowwow провели совместное исследование о востребованности ИТ-специалистов со всей России на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге за первые пять месяцев 2025 г. Его результаты показали, что московские и петербургские работодатели стали на 11% чаще приглашать на работу ИТ–соискателей из регионов. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

В начале 2024 г. порядка 65% приглашений на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге приходилось на местных ИТ-специалистов. Так, в Москве предпочтения локальным кандидатам отдавали в 67% случаев, в Санкт-Петербурге — в 63%. В январе-мае 2025 г. эти показатели снизились, и теперь на московских кандидатов в столице приходится 63% от всех приглашений, а в Северной столице — 56%. При этом востребованность специалистов из других регионов постепенно увеличивается. Так, например, в Москве их зовут на собеседования почти на 5% чаще в 2025 г. по сравнению с 2024 г.

«Квалифицированных специалистов из регионов становится все больше с каждым годом. Для удаленных компаний они особенно ценны: такие сотрудники гибкие, быстро адаптируются к изменениям и уже привыкли к работе в онлайне. В регионах много скрытых талантов с сильными hard- и soft-скиллами. Flowwow — это прежде всего онлайн-платформа, успешное функционирование которой зависит от работы высококвалифицированных кадров из ИТ-сферы. Поэтому мы с самого начала следуем стратегии найма ИТ-специалистов с расширенной географией поиска — большая часть наших сотрудников работает удаленно из разных уголков России. Такой подход в найме позволяет нам привлекать сильные кадры и обеспечивать быстрый рост бизнеса и команды разработки в частности», — сказал Дмитрий Шестернин, технический директор маркетплейса Flowwow.

С начала 2025 г. среди региональных кандидатов наибольшее количество приглашений на собеседования в Москву и Санкт-Петербург получили соискатели из Краснодарского края. Востребованность этих специалистов в период с января по май 2025 г. увеличилась на 0,3% в Москве и составила 2,2% от всех приглашений и на 0,6% в Санкт-Петербурге — до 2,4% приглашений.

На втором месте оказалась Республика Татарстан: спрос на специалистов из этого региона вырос в Москве на 0,3% — до 1,8% приглашений, в Санкт-Петербурге на 0,4% — до 1,7%.

На московские вакансии также рассматривают специалистов из Свердловской, Ростовской и Самарской областей — на эти регионы приходится по 1,3% приглашений. Кандидатов из Свердловской области приглашали на 0,2% чаще, чем в 2024 г., из Ростовской и Самарской областей — на 0,3% чаще.

Также в десятку лидеров по востребованности кандидатов на открытые позиции в Москве вошли Новосибирская и Нижегородская области, на которые приходится по 1,1% приглашений (+0,2% год к году), Республика Башкортостан с 1% (+0,2%), а также Воронежская и Саратовская области — по 0,8% приглашений (+0,1% на каждый регион год к году).

Лидерские позиции по спросу соискателей на ИТ–вакансии в Санкт-Петербурге заняли Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская и Воронежская области. В списке также Республика Башкортостан и Волгоградская область. На Самарскую область приходится 1,5% приглашений в период с января по май 2025 г. (+0,5% год к году), на Ростовскую область — 1,3% (+0,3%), на Свердловскую – 1,2% (+0,1%), на Нижегородскую — 1,1% (+0,2%), на Новосибирскую — 1% (+0,1%), на Воронежскую — 1% (+0,3%). На Республику Башкортостан приходится 0,9% приглашений (+0,1%), на Волгоградскую область — 0,8% (+0,3%).

«В последнее время усиливается спрос на удаленных сотрудников, и работодатели все чаще обращают внимание на кандидатов с периферии. Обычно выбор падает на открытых, гибких, коммуникабельных, пунктуальных и ответственных соискателей. Это связано с тем, что для вакансий ИТ-сферы, как правило, характерен очень быстрый темп работы, и данные качества сотрудника становятся незаменимыми. Плюс — столичные специалисты, чаще всего, демонстрируют более высокие зарплатные ожидания по сравнению со специалистами из регионов», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Специалисты из Московской области на вакансии из Москвы пользуются меньшей востребованностью. В январе-мае 2025 г. спрос на них снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Подобная ситуация наблюдается и со специалистами из Ленинградской области. В Санкт-Петербурге их востребованность снизилась на 0,2%, при этом в Москве спроса на кандидатов из этого региона нет вовсе. Интересно, что в Санкт-Петербурге специалисты из Московской области пользуются чуть большей популярностью, чем в 2024 г., — на 0,1% (до 1,2% приглашений).