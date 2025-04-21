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ФЭУ Фотоэлектронный умножитель



21.04.2025 Диджитайзеры от резидента «Сколково» ускорят проведение научных исследований в России 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
28.07.2010 Асимметрия Вселенной: проблема усугубляется 1
11.03.2010 Аномальная термоэмиссия загадочна и необъяснима 1
05.06.2008 ФСКН заказывает модернизацию программного комплекса 1
29.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит аукцион по выбору ИТ-подрядчиков 1
14.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает развитие АПК ИКС Совета Федерации 1
27.03.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России ищет ИТ-подрядчиков 1
18.03.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России требуется поддержка программных продуктов 1
05.09.2007 ФЭУ службы спецсвязи ФСО требуются услуги связи 1
03.08.2007 ФЭУ службы спецсвязи ФСО России ищет ИТ-подрядчика для ОКР 1
12.07.2007 ФЭУ службы спецсвязи ФСО: конкурс на проектирование линий связи 1
27.06.2007 ФЭУ службы спецсвязи ФСО: конкурс на модернизацию АИС аппарата правительства 1
18.04.2007 ФЭУ службы спецсвязи ФСО выбирает ИТ-подрядчика 1
16.04.2007 ФЭУ службы спецсвязи ФСО требуется техническая поддержка 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

ФЭУ и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 285 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
Muquans 1 1
Hamamatsu Photonics 6 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Квантом 7 1
Сенсорные Системы 66 1
Dephan - Дефан 2 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 47 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 10
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 189 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12751 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 497 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9842 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10886 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 833 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1029 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1356 1
Часы квантовые 2 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 303 1
Гравиметр - прибор для высокоточного измерения силы тяжести 4 1
SQUID - Superconducting Quantum Interference Device - СКВИД - «сверхпроводящий квантовый интерферометр» 8 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 573 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1077 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 328 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12195 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6110 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21063 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1398 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7025 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5488 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20971 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 238 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3295 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4029 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1620 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6780 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3238 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3378 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1510 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3277 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
Microsoft Surface - Планшет 431 1
Electron - фреймворк 80 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Япония 13345 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 666 1
Земля - Северное полушарие 149 1
Европа 21879 1
Ирландия - Республика 1017 1
Куба - Республика 368 1
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Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 369 1
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