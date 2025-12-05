Разделы

SQUID Superconducting Quantum Interference Device СКВИД «сверхпроводящий квантовый интерферометр»


СОБЫТИЯ

05.12.2025 Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров 1
05.12.2025 В МФТИ создали «сверхпроводящий диод-невидимку» для квантовых компьютеров будущего 2
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 4
07.02.2018 В России дали зеленый свет созданию квантового компьютера 1
25.06.2015 Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами 2
16.10.2008 Создан нешумящий усилитель 2
25.07.2008 Пикотехнологии: новый рубеж 1
02.11.2007 Создан сверхчувствительный атомный магнитометр 1
13.02.2007 В диагностике атеросклероза сделан очередной шаг 1
09.06.2006 "Форум высоких технологий – 2006" подвел итоги 1
15.11.2004 Открыт новый тип сверхпроводимости 1
15.11.2004 Открыт новый тип сверхпроводимости 1
10.08.2004 Госинвестиции в малый техбизнес растут 2
05.07.2002 В октябре в Краснодаре пройдут две выставки высоких технологий 1

Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 2
Hamamatsu Photonics 6 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Сенсорные Системы 73 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Элвис-Телеком 36 1
БСС - Борисоглебские Системы Связи 2 1
Квантом 8 1
Dephan - Дефан 2 1
Muquans 1 1
Honeywell 294 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Acronis - Акронис 459 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Тензор 127 1
Открытые технологии 715 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
КраснодарЭКСПО КТПП ВК - выставочная компания 2 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
Runa Capital 158 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Администрация Краснодарского края 63 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
РНФ - Российский научный фонд 141 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 8
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 498 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Эмулятор - Emulation 284 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1097 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 878 1
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 22 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 519 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 267 1
Часы - Watch 994 1
Трансфер технологий 156 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 20 1
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 59 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1048 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 1
Squid - прокси-сервер 42 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Рахманов Максим 47 1
Бортник Иван 21 1
Castellanos Beltran - Кастелланос Белтран 1 1
Белотелов Владимир 1 1
Белоусов Сергей 247 1
Фурсенко Андрей 128 1
Юнусов Руслан 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
США - Колорадо - Боулдер 82 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
США - Колорадо 385 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Япония 13547 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Европа 24634 1
Ирландия - Республика 1025 1
Куба - Республика 395 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Китай - Тайвань 4136 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 495 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 169 2
Физика - Physics - область естествознания 2835 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 116 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 127 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Nanotechweb 92 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
New Scientist 1448 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
