SQUID Superconducting Quantum Interference Device СКВИД «сверхпроводящий квантовый интерферометр»
СОБЫТИЯ
|05.12.2025
|Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров 1
|05.12.2025
|В МФТИ создали «сверхпроводящий диод-невидимку» для квантовых компьютеров будущего 2
|08.04.2020
|Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 4
|07.02.2018
|В России дали зеленый свет созданию квантового компьютера 1
|25.06.2015
|Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами 2
|16.10.2008
|Создан нешумящий усилитель 2
|25.07.2008
|Пикотехнологии: новый рубеж 1
|02.11.2007
|Создан сверхчувствительный атомный магнитометр 1
|13.02.2007
|В диагностике атеросклероза сделан очередной шаг 1
|09.06.2006
|"Форум высоких технологий – 2006" подвел итоги 1
|15.11.2004
|Открыт новый тип сверхпроводимости 1
|15.11.2004
|10.08.2004
|Госинвестиции в малый техбизнес растут 2
|05.07.2002
|В октябре в Краснодаре пройдут две выставки высоких технологий 1
SQUID и организации, системы, технологии, персоны:
|ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
|КраснодарЭКСПО КТПП ВК - выставочная компания 2 1
|Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
|Runa Capital 158 1
|Рахманов Максим 47 1
|Бортник Иван 21 1
|Castellanos Beltran - Кастелланос Белтран 1 1
|Белотелов Владимир 1 1
|Белоусов Сергей 247 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Юнусов Руслан 20 1
