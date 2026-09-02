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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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Белотелов Владимир

СОБЫТИЯ


02.09.2026 В России создали технологию аналоговой записи, которая записывает данные плотнее, чем цифровая 1
25.06.2015 Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Белотелов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 151 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Acronis - Акронис 490 1
Runa Capital 158 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
РНФ - Российский научный фонд 208 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 187 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 290 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 553 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2076 1
SQUID - Superconducting Quantum Interference Device - СКВИД - «сверхпроводящий квантовый интерферометр» 14 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 531 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1596 1
Юнусов Руслан 21 1
Белоусов Сергей 254 1
Чермошенцев Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 2
Земля - планета Солнечной системы 10887 1
Металлы - Никель - Nickel 360 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 510 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2026 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11399 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 1
Зоология - наука о животных 2897 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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