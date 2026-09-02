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Белотелов Владимир
СОБЫТИЯ
|02.09.2026
|В России создали технологию аналоговой записи, которая записывает данные плотнее, чем цифровая 1
|25.06.2015
|Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Белотелов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 151 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
|Acronis - Акронис 490 1
|Runa Capital 158 1
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
|РНФ - Российский научный фонд 208 1
|Юнусов Руслан 21 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Чермошенцев Дмитрий 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.