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НКК РСТ-Инвент Bookos RFID-считыватель



16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями 1
24.09.2024 Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков 1
09.07.2024 Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США 1
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости 1
24.04.2017 «РСТ-Инвент» представила универсальный тонкий RFID-считыватель 2
20.06.2016 RFID-оборудование «РСТ-Инвент» интегрировано в систему «Маркировка» Федеральной налоговой службы 3
15.02.2016 «РСТ-Инвент» запустила в серийное производство настольный RFID-считыватель для меховых изделий 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 26 3
Telegram Group 1983 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
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