Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188933
ИКТ 14615
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3544
Системы 26543
Персоны 81842
География 3000
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Мельник Илья


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID 1
14.08.2018 Россияне создали для аэропортов электронную систему, спасающую чемоданы от потери 1
28.03.2017 «РСТ-Инвент» представила RFID-метку нового поколения TwinTag Trio 1
15.02.2016 «РСТ-Инвент» запустила в серийное производство настольный RFID-считыватель для меховых изделий 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мельник Илья и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 33 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 1
Logplan 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Beumer Group 1 1
Vanderlande Industries 4 1
Alien Technology 8 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Calgary International Airport - Международный аэропорт Калгари 1 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1156 3
Маркировка - Marking 1234 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10349 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
НКК - РСТ-Инвент TwinTag RFID-метка 4 1
НКК - РСТ-Инвент Bookos RFID-считыватель 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 2
Япония 13557 1
Канада 4989 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 1
Нидерланды 3639 1
Новая Зеландия 732 1
Канада - Калгари 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще