НКК РСТ-Инвент TwinTag RFID-метка


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 «ЦБС имени Оралхана Бокея» автоматизировала книговыдачу и работу с фондом 1
30.07.2025 Бутик SVMoscow с RFID-решением от «РСТ-Инвент» снизил потери до нуля и ускорил инвентаризацию в 12 раз 1
28.03.2017 «РСТ-Инвент» представила RFID-метку нового поколения TwinTag Trio 2
11.10.2016 «РСТ-Инвент» создаст систему контроля и отслеживания сырья для фабрики «Филип Моррис Интернэшнл» 1
21.01.2016 «РСТ-Инвент» разработала RFID-метку для маркировки шуб и меховых изделий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 34 4
Alien Technology 8 1
9113 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 259 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1159 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8394 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 2
Маркировка - Marking 1235 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1390 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2041 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7663 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 1
Chainway UHF RFID 9 1
Комков Александр 1 1
Гребенник Александр 6 1
Мельник Илья 4 1
Фузейников Алексей 2 1
Лекомцев Владислав 1 1
Фидлер Вероника 2 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 2
Россия - РФ - Российская федерация 158396 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 1
Fashion industry - Индустрия моды 323 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

