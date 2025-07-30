Бутик SVMoscow с RFID-решением от «РСТ-Инвент» снизил потери до нуля и ускорил инвентаризацию в 12 раз

Премиальный магазин одежды SVMoscow автоматизировал систему учета с помощью RFID-решения от компании «РСТ-Инвент». С внедрением технологии бутик избавился от потерь и ошибок в учете, упростил перемещение товаров между магазином и складом и ускорил проведение инвентаризации: ежеквартальная теперь занимает четыре дня вместо двух недель, а количество задействованных сотрудников сократилось с пяти до одного. Таким образом, трудозатраты на проведение инвентаризации сократились в 12 раз. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

Ранее для учета товаров в SVMoscow использовались QR-коды: сотрудники сканировали каждую единицу вручную, что занимало много времени и повышало риск ошибок. Магазину требовалась более современная и точная система для автоматизации операций и снижения потерь.

Внедренное решение включает RFID-метки TwinTag, разработанные и произведённые «РСТ-Инвент» на собственном заводе в Ленинградской области, считыватели и программное обеспечение RST-Speedware и RST-Web-Connect, интегрированное с «1С».

На входе в магазин установлены RFID-считыватели, которые моментально фиксируют попытку вынести неоплаченный товар. Вместо стандартной сирены система воспроизводит спокойную мелодию — это позволяет сохранить атмосферу премиального пространства. Уже за первый год работы технология помогла предотвратить кражи на сумму более двух млн рублей.

Обычно системы считывания — это крупные портальные конструкции на входе. Но в SVMoscow команда «РСТ-Инвент» аккуратно встроила устройства в стены, сохранив цельность интерьера и оставив технологию невидимой для посетителей.

На складе RFID-система автоматизировала рутинные операции приемки и перемещения: портальные считыватели и терминалы сбора данных фиксируют поступление товаров беp вскрытия упаковки. Все данные автоматически поступают в учетную систему, что упростило формирование отчётности и ускорило доставку недостающих позиций в торговый зал.

Также благодаря RFID-технологии создан сквозной учет товара на всех этапах — от склада до торгового зала. Это сводит к минимуму риски потерь при транспортировке и упрощает работу сотрудников: с помощью терминала сбора данных Chainway C72 нужную позицию можно найти за считанные секунды.

«Мы искали решение, которое поможет автоматизировать внутренние процессы, снизить потери и при этом сохранить эстетику пространства. RFID-система оправдала ожидания: инвентаризация теперь проходит в разы быстрее, мы контролируем перемещения товаров в реальном времени, а система защиты от краж работает практически незаметно для гостей», — сказал Владислав Лекомцев, операционный директор SVMoscow.

«RFID — одно из самых прогрессивных направлений для ритейла на данный момент. Исходя из нашего опыта, внедрение подобной системы обычно окупается в тот же год. Технологии RFID не только ускоряют процессы, но и позволяют значительно повысить точность учета, минимизировать потери и улучшить взаимодействие с клиентами. Мы рады, что помогли SVMoscow добиться этих целей», — сказал Алексей Фузейников, руководитель по работе с ключевыми клиентами «РСТ-Инвент».