От Белоруссии до Никарагуа: Тюменский бизнес расширяет деловые контакты

Тюменские предприниматели стали активнее вести переговоры с партнерами из других стран. В феврале трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов «МегаФона» увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число стран, с которыми созванивались представители бизнеса, перешагнуло за сотню. Лидерами остаются Белоруссия и Казахстан. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В феврале представители тюменского бизнеса позвонили более чем в 110 стран мира. Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, чаще всего корпоративные клиенты оператора разговаривали с Белоруссией и Казахстаном – 52% от всех международных звонков пришлось на эти страны. В первую пятерку популярных направлений для общения также входят Бразилия, Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты.

При этом по темпам роста звонков выделяется Бразилия – интенсивность общения тюменцев с бизнесменами из этой страны увеличилась в 16 раз. Разговоры с Испанией и Венгрией приросли по длительности в пять и в 43 раза соответственно.

В списке стран, к которым у тюменцев проявился деловой интерес в этом году: Панама, Мали, Никарагуа, Южная Африка и ряд других стран на Африканском континенте, в Азии и Центральной Америке.

Предприниматели Тюменской области активно используют для делового общения цифровые сервисы. Так за месяц корпоративные клиенты оператора прокачали в сети 4G объем данных, которого хватило бы на 1,3 млн часов видеоконференции.

«Для достижения бизнес-целей абоненты из корпоративного сегмента все чаще используют современные технологии — в начале года совокупный трафик вырос на 10%. И для больших компаний, и для малого бизнеса одинаково важны стабильный интернет и качественная голосовая связь. Чтобы тюменцы могли эффективно пользоваться инструментами цифровых коммуникаций, мы планомерно совершенствуем инфраструктуру в городах и селах региона. Только за прошлый год наши инженеры построили и модернизировали около 300 объектов связи», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Положительную динамику в деловой среде региона подтверждают данные «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Тюменской области увеличилось почти на 8%. Высокие темпы показывают компаний в сфере производства бумаги и бумажных изделий (+400% к году), телевидения и радиовещания (+400% к году), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+300%), а также число компаний по забору, очистке и распределению воды (+100%), занятых ветеринарной деятельностью (+200%).

«В России в целом сокращается число компаний с иностранным участием, и в Тюменской области похожая тенденция. Однако регион остается привлекательным для инвесторов из западных стран. Прирастают инвестиции и из стран СНГ и Китая. При этом можно отметить рост экспортной активности местных предприятий, что подтверждают данные мобильного трафика. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — сказал эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.