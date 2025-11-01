Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185105
ИКТ 14373
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79614
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Brandt Andrew Брандт Эндрю


СОБЫТИЯ


01.11.2025 Поисковик Google разрешит себе копаться в почте, документах и файлах пользователей. Все ради их блага 2
17.05.2023 Microsoft взламывает и просматривает zip-архивы пользователей, даже если они защищены паролем 2
05.07.2021 Загадочная хакерская программа атакует Windows и блокирует доступ к пиратским сайтам 2
30.05.2019 Живучий шифровальщик загадочно переключился с ОС Windows на СУБД MySQL 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Brandt Andrew и организации, системы, технологии, персоны:

Sophos - SophosLabs 424 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1569 2
Microsoft Corporation 25190 1
Google LLC 12178 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1361 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13522 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31216 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1687 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16626 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7709 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56444 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5315 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9919 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 955 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16963 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25838 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8086 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12155 1
Оцифровка - Digitization 4880 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4724 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11217 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22793 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6976 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 263 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13273 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 611 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 663 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 499 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12252 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31701 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3937 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3126 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3590 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26984 1
Microsoft Windows 16241 2
Google Gmail 976 2
Microsoft Office 365 975 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 612 1
Microsoft Outlook 1415 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 233 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 485 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 116 1
Corel WinZip - архиватор 53 1
Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1088 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
Microsoft Office 3921 1
Discord 142 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 113 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 1
Мельникова Анастасия 431 1
Водясов Алексей 222 1
Россия - РФ - Российская федерация 155294 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53285 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18038 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6199 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5251 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
Ars Technica 435 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397292, в очереди разбора - 732553.
Создано именных указателей - 185105.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/