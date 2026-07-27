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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
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Усилин Сергей

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Smart Engines ускорила считывание платежных QR-кодов в браузере на 40% 1
02.05.2023 США выдали патент на российский ИИ на принципах, «которых не хватает chatGPT» 1
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах» 1
10.04.2006 Физтех победил в битве программистов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Усилин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 473 2
OpenAI 526 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 290 1
Microsoft Corporation 25753 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6987 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2064 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6538 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4893 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9400 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33393 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1700 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3988 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13682 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 752 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4814 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 648 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7917 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7426 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13456 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 371 1
Hough Transform - Преобразование Хафа - вычислительный алгоритм параметрической идентификации геометрических элементов растрового изображения 7 1
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10577 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3228 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5176 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3673 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9239 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36056 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16957 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9266 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18070 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5244 1
ELMA RPA 8 1
OpenAI - ChatGPT 705 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 41 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1354 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 545 1
Трефилов Алексей 49 1
Арлазаров Никита 7 1
Николаев Дмитрий 20 1
Шешкус Александр 2 1
Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 1
Булатов Константин 4 1
Орлихин Денис 1 1
Филимонов Антон 22 1
Тропин Кирилл 1 1
Арлазаров Владимир 290 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 2
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 39 1
Индия - Дели 155 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54675 1
Индия - Bharat 5862 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19494 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 748 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1069 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6729 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33637 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7505 1
Физика - Physics - область естествознания 2935 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15997 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1237 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 469 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1088 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7779 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5686 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 181 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 490 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1213 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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