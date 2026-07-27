Индексная книга (каталог) CNews*
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Усилин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Усилин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 473 2
|OpenAI 526 1
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 290 1
|Microsoft Corporation 25753 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Арлазаров Никита 7 1
|Николаев Дмитрий 20 1
|Шешкус Александр 2 1
|Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 1
|Булатов Константин 4 1
|Орлихин Денис 1 1
|Филимонов Антон 22 1
|Тропин Кирилл 1 1
|Арлазаров Владимир 290 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.