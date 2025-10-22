Разделы

Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: сколько работодатели готовы платить специалистам сферы в 2025 году

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали актуальные вакансии в сфере информационных технологий и выяснили, какие направления сегодня приносят ИТ-специалистам наибольший доход и какие навыки требуются в таких предложениях. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным hh.ru, в сентябре 2025 г. медианная предлагаемая зарплата в ИТ-сфере по России составляет 90 тыс. руб., а ожидаемая — 100 тыс. Среди регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для ИТ-специалистов лидируют Москва (135,2 тыс.), Санкт-Петербург (100 тыс.), Новосибирск (86,5 тыс.), Екатеринбург (86,4 тыс.) и Казань (81,8 тыс.). В десятку также вошли Краснодар, Иркутск, Ростов-на-Дону, Красноярск и Нижний Новгород.

Редкие и востребованные компетенции позволяют кандидатам претендовать на позиции с доходом, значительно превышающим региональную медиану. Специалисты hh.ru отобрали примеры таких вакансий и выделили ключевые навыки, которые в них требуются. Многие из указанных компетенций можно подтвердить на карьерной платформе от hh.ru, что повышает шансы кандидатов на более высокую зарплату.

Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий

Ведущий Golang-разработчик (Новосибирск), до 550 тыс. руб. за месяц, на руки. Навыки: Golang, Go, RabbitMQ, Kafka, SQL.

Senior Delphi разработчик, до 450 тыс. руб. за месяц, на руки. Навыки: Delphi, WinAPI, DevExpress, SQL/NoSQL, разработка высоконагруженных приложений, отладка (WinDBG), TDD, опыт менторства и 10+ лет в разработке.

Senior Python-developer, до 420 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Навыки: Python, SQL, PostgreSQL.

Senior Java developer, до 400 тыс. руб. за месяц, на руки. Навыки: Java, Kafka, Spring Framework, Hibernate ORM, PostgreSQL.

C# разработчик, senior/lead, до 400 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Навыки: C#, ASP.NET, PostgreSQL, .NET Core, MongoDB.

Аналитик данных в команду риск-менеджмента, до 390 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Навыки: Инвестиционные риски, SQL, Python, Визуализация данных.

Senior Python-разработчик, от 300 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Навыки: Python, PostgreSQL, Docker, SQL, REST API.

Middle Frontend-разработчик (React, Next.js), до 250 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Навыки: Git, API, JS, Frontend, React.js, фронтенд-разработка.

Golang-разработчик, до 220 тыс. руб. за месяц, на руки. Навыки: Golang, RabbitMQ, Gitlab, Clickhouse, Docker.

HTML-верстальщик (Middle) / Frontend-разработчик, до 120 тыс. руб. за месяц, на руки. Навыки: JavaScript, HTML5, CSS3, Git, React JS.

«Работодатели все чаще обращают внимание на реальные, подтвержденные навыки кандидатов. Когда специалист показывает, что действительно владеет нужными инструментами, его шансы на высокий доход значительно вырастают. Платформа для подтверждения навыков от hh.ru помогает соискателям продемонстрировать свои сильные стороны и выделиться среди других кандидатов. В ИТ-сфере, которая сегодня крайне популярна у россиян, это особенно важно», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

