Nvidia Grace CPU


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра» 1
19.03.2025 Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей 1
09.09.2022 «1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах 1
16.11.2021 Atos и Nvidia создадут лабораторию для исследований в области климата и здравоохранения с помощью экзафлопcных вычислений 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Nvidia Grace CPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3685 3
Apple Inc 12515 2
8823 2
Oracle Corporation 6839 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2357 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1002 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 442 2
Atos Life Sciences Center of Excellence 1 1
Atos - Nvidia - EXAIL - Excellence AI Lab 1 1
Broadcom - VMware 2472 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 667 1
Cisco Systems 5206 1
Lenovo Group 2341 1
Dell Technologies - Dell Computer 2158 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2089 1
HP Inc. 5746 1
Supermicro 122 1
HP - Hewlett-Packard 3641 1
Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 855 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 238 1
MediaTek - Ralink 564 1
ИИ-Технологии 185 1
BMW Group 461 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3324 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21633 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11804 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14543 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1697 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22651 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1435 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4077 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8284 3
Repository - Репозиторий 1006 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 470 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16862 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5742 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 737 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 307 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 560 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 490 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 612 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12184 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 577 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2587 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9740 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26844 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 152 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 542 2
ОС Защищенная - ОССН - Операционная система специального назначения - Операционные системы повышенной защищённости 32 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 152 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 948 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 551 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 254 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2681 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5877 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1541 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14260 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7635 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 145 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1160 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1457 2
Nvidia Morpheus - облачный фреймворк кибербезопасности 3 2
Microsoft Windows 16194 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 831 2
IBM DB2 392 2
Linux OS 10728 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 923 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1709 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 600 2
1С:ERP Управление предприятием 679 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2399 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 634 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 241 2
Red Hat RPM - Package Manager 165 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 212 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 96 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 980 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 85 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 230 2
Nvidia Quantum InfiniBand 4 1
Google Sycamore 7 1
Amazon Web Services - AWS Graviton 7 1
Nvidia Blackwell 30 1
Nvidia AI Enterprise 9 1
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Nvidia Jarvis - Multimodal Conversational AI Framework 1 1
Nvidia Arm HPC 3 1
Nvidia BlueField DPU 5 1
Nvidia cuQuantum SDK 1 1
Nvidia Base Command Platform 1 1
Morpheus 43 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 144 1
MLPerf 7 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
ARM Neoverse 6 1
Blackwell David - Блэквелл Дэвид 4 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 114 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 3
Россия - РФ - Российская федерация 154504 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17959 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 1
Европа 24559 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4694 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2150 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 2
Физика - Physics - область естествознания 2793 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1643 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5530 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1375 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 869 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10552 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3152 1
Информатика - computer science - informatique 1129 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 486 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3745 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5428 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 1
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 8 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14820 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3697 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
Météo-France - Метео-Франс 6 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
