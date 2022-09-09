«1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах

«1С» на ARM

«1С:Предприятие» в версии 8.3.22 обзавелось поддержкой систем, в основе которых лежит архитектура ARM64 (aarch64). Об этом сообщается на официальном сайте фирмы «1С», разработчика системы.

Какие именно из доступных на рынке ARM-решений гарантированно подойдут для использования с «1С:Предприятием», не уточняется. Однако заявлено отсутствие поддержки процессоров, задействованных в компьютерах Apple (M1, M2).

Помимо них, на базе 64-битной архитектуры ARM, к примеру, построены некоторые из отечественных процессоров (точнее, однокристальные системы, SoC) семейства «Байкал», китайские серверные чипы Huawei Kunpeng 920, а также представленный в марте 2022 г. ориентированный на ЦОДы американский Nvidia Grace.

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«1С:Предприятие» – отечественная программная платформа для автоматизации деятельности предприятия. Среди известных типовых и комплексных конфигураций платформы: «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:ERP» («Управление предприятием»).

Фирма «1С» – это российский разработчик и издатель ПО, основанный в 1991 г. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие компании России 2021» компания «1С» заняла седьмое место, переместившись на одну строчку вверх по сравнению с позицией 2020 г. Совокупная выручка компании, по оценке CNews, в 2021 г. составила 70,4 млрд руб., что на 8,3% больше показателя, продемонстрированного ею годом ранее.



В августе 2021 г. CNews писал о том, что Минпромторг пожурил российских разработчиков ПО за нерасторопность в адаптации своих продуктов к работе на отечественном «железе».

Ограничения в релизе

После обновления до версии 8.3.22 и осуществления перехода на ARM конвертация конфигураций, информационных баз, внешних обработок и отчетов не потребуется. Однако может понадобиться пересборка внешних компонентов под архитектуру ARM, говорится в информационном сообщении «1С».

Важно иметь в виду, что воспользоваться ARM-версией платформы пока могут только обладатели лицензий уровня «Корп». Продукты «1С» версии «Корп», как правило, отличаются от «Проф» наличием более широких функциональных возможностей. В частности, «1С:Предприятие» в варианте «Корп» рассчитано на работу с большим числом пользователей. Разделение клиентских лицензий на платформу по уровням «Проф» и «Корп» началось в 2018 г., с выходом «1С:Предприятия 8.3.12», следует из объяснений на официальном сайте одного из партнеров фирмы «1С».

Компания также заявила об отсутствии поддержки в ARM-сборке платформы аппаратных ключей защиты «1С:Предприятия».

Только под Linux

Разработчики заранее предупреждают о неработоспособности «1С:Предприятия» в операционных системах семейства Microsoft Windows. Желающим использовать продукт на ARM-машинах потребуется Linux. В частности, заявлена поддержка 64-разрядных сборок Ubuntu 20.04 и 22.04 LTS, Astra Linux Special Edition (наиболее защищенная ОС в линейке компании), а также дистрибутивов «Альт», построенных вокруг десятой платформы: «Альт Сервер 10», «Альт Образование 10» и «Альт рабочая станция (К) 10».

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Для установки платформы применяются пакеты двух наиболее популярных стандартов – DEB и RPM. Отдельные Linux-репозитории, судя по тексту информационного сообщения фирмы «1С, не предусмотрены.

Поддерживаемые СУБД

Что касается подходящих для работы с платформой на ARM-системах систем управления базами данных, то, по заявлению разработчиков, клиентам придется выбирать из PostgreSQL (в том числе из состава ОС Astra Linux), PostgresPro (отечественная СУБД на кодовой базе PostgreSQL), Oracle, объявившая о прекращении работы на территории России в марте 2022 г.

Также доступны «Дата акселератор» – фирменная СУБД «1С» класса ROLAP, хранящая и обрабатывающая данные в оперативной памяти компьютера, оптимизированная для формирования аналитических отчетов, и работа в так называемом файловом варианте. То есть, когда конфигурация «1С:Предприятия», БД и административная информация хранятся в одном файле – файловой БД.

Отдельно разработчики подчеркивают невозможность работы ARM-сборки платформы с СУБД Microsoft SQL Server и IBM DB2.

Российские ARM-процессоры

Это, в частности, универсальный чип Baikal-M, оснащенный восемью ядрами ARM Cortex A57 и работающий частоте до 1,5 ГГц. Характеристики процессора впервые были обнародованы в 2019 г.

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Однако для работы серверной части платформы скорее подошел бы Baikal-S – 48-ядерный «монстр» на ARM Cortex A75. Первая инженерная партия таких чипов была получена разработчиками в октябре 2021 г.

В связи с антироссийскими санкциями контрактный производитель чипов TSMC в конце февраля 2022 г. прекратил производство «Байкалов». Подходящих же производственных мощностей для выпуска этих процессоров в России нет, поэтому судьба отечественных ARM-процессоров находится под вопросом.

Впрочем, как ранее сообщили CNews в руководстве «Байкал электроникс», компания ищет способы выхода из сложившейся ситуации, и о заморозке текущих и новых проектов речь не идет. В частности, рассматриваются варианты размещения заказов на других фабриках за рубежом или на территории страны.