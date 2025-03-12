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Blackwell David Блэквелл Дэвид
|12.03.2025
|Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру 1
|19.03.2024
|Nvidia выпустила революционный ИИ-суперчип для моделей машинного обучения с триллионами параметров 1
Blackwell David и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11856 1
|Nvidia Corp 3517 1
|OpenAI 236 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 1
|Oracle Corporation 6725 1
|Microsoft Corporation 24706 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
|The Verge - Издание 560 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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