Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170526
ИКТ 13278
Организации 10420
Ведомства 1450
Ассоциации 975
Технологии 3402
Системы 25238
Персоны 73007
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1197
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Blackwell David Блэквелл Дэвид


12.03.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру 1
19.03.2024 Nvidia выпустила революционный ИИ-суперчип для моделей машинного обучения с триллионами параметров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Blackwell David и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11856 1
Nvidia Corp 3517 1
OpenAI 236 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 1
Oracle Corporation 6725 1
Microsoft Corporation 24706 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3792 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7677 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7951 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2598 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 67 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 161 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1633 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4250 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 40 1
Nvidia DGX SuperPOD 11 1
OpenAI ChatGPT 368 1
Nvidia Blackwell 13 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 470 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
The Verge - Издание 560 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще