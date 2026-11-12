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Cress Colette Кресс Колетт
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 8
Cress Colette и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 4146 4
|AMD - Advanced Micro Devices 4725 2
|ByteDance 62 1
|Bitmain 14 1
|Canaan 4 1
|Meta Platforms 188 1
|Alibaba Group 486 1
|Intel Corporation 12909 1
|Meta Platforms - Facebook 4640 1
|Microsoft Corporation 25940 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3323 1
|Samsung Electronics 11199 1
|Tencent 195 1
|Nintendo 830 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1131 1
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1438 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 143 3
|Lovelace Ada - Ловлейс Ада 19 1
|Blackwell David - Блэквелл Дэвид 4 1
|Huang Alice - Хуанг Элис 2 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 373 1
|Китай - Тайвань 4303 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169887 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.