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Cress Colette Кресс Колетт

СОБЫТИЯ


12.11.2026 В Nvidia тектонический сдвиг. Бессменного гендиректора вот-вот уволят из-за двух любовниц 1
12.03.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру 2
10.08.2023 Китай закупает на миллиарды долларов американские ускорители для ИИ, пока не ввели новые санкции 1
25.08.2022 Прибыль Nvidia рухнула в 4 раза. Видеокарты не продаются 2
23.08.2018 Nvidia ликвидирует производство чипов для майнинга 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Cress Colette и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4146 4
AMD - Advanced Micro Devices 4725 2
ByteDance 62 1
Bitmain 14 1
Canaan 4 1
Meta Platforms 188 1
Alibaba Group 486 1
Intel Corporation 12909 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Microsoft Corporation 25940 1
Amazon Inc - Amazon.com 3323 1
Samsung Electronics 11199 1
Tencent 195 1
Nintendo 830 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1131 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 506 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1438 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4823 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 662 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18589 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13304 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1144 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8970 2
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2842 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 726 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1911 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 215 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 212 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3020 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1416 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 249 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4901 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6676 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3252 1
NAND flash memory - флеш-память - NAND 2D flash memory - NAND 3D flash memory 785 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1219 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18495 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1031 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1888 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1759 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 143 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7676 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5255 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 66 1
Nvidia Blackwell 90 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 87 1
Intel x86 - архитектура процессора 2194 1
ByteDance - TikTok 368 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 937 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 98 1
Baidu 304 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 106 1
The Digital Box ADA 31 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 509 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 173 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 143 3
Lovelace Ada - Ловлейс Ада 19 1
Blackwell David - Блэквелл Дэвид 4 1
Huang Alice - Хуанг Элис 2 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 373 1
Китай - Тайвань 4303 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 771 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2983 1
Инфляция 155 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6780 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1834 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4145 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5200 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6238 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8207 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 1
Times 675 1
FT - Financial Times 1312 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1354 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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