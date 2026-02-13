Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Микроскоп Атомно-силовой микроскоп Atomic force microscopy


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.02.2026 Ученые ТПУ научились «перезаписывать» свойства графена для углеродной электроники 1
22.08.2025 Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем 1
14.07.2023 В России строится новый дизайн-центр микроэлектроники. На проект уже выделено свыше полутора миллиардов 1
26.11.2015 Создан экран для смартфонов, почти не потребляющий энергию 1
05.12.2011 Тектонику проверили атомным микроскопом 1
25.07.2011 Нанотехнологии выходят "в люди" 1
11.07.2011 Раковые клетки отличаются фрактальным строением 1
28.10.2010 Куда смотрят современные микроскопы? 1
07.08.2008 Вода способна замерзнуть при комнатной температуре 1
18.07.2008 Создана техника визуализации микроскопических магнитов 1
13.03.2008 Исследована прочность материалов на наноуровне 1
01.11.2007 Разработана технология самосборки электронных компонентов 1
13.07.2007 Разработана новая версия атомно-силового микроскопа 1
13.07.2007 В нанотехнологиях грядет глобальная стандартизация измерений 1
26.04.2007 В наномире выявлены необычные свойства воды 1
21.03.2007 Таблица Менделеева: кульминация русской научной славы 1
11.12.2006 ДНК-машины открывают путь нанороботам 1
11.12.2006 ДНК-машины открывают путь нанороботам 1
27.09.2006 Оптические микроскопы выходят на новые рубежи 1
27.09.2006 Оптические микроскопы выходят на новые рубежи 1
31.05.2006 Полупроводниковые нити принесут свет в наномир 1
31.05.2006 Полупроводниковые нити принесут свет в наномир 1
25.01.2006 Микроскопы подвержены влиянию хаоса? 1
25.01.2006 Микроскопы подвержены влиянию хаоса? 1
20.10.2005 Ученые обманули свет 1
20.10.2005 Ученые обманули свет 1
29.08.2005 Атомная игла стала прочнее 1
29.08.2005 Атомная игла стала прочнее 1
19.05.2005 Ученые обнаружили радиальную эластичность нанотрубок 1
19.05.2005 Ученые обнаружили радиальную эластичность нанотрубок 1
16.05.2005 Атомно-силовые микроскопы будут работать в жидкой среде 1
16.05.2005 Атомно-силовые микроскопы будут работать в жидкой среде 1
20.07.2004 IBM совершила рывок в области нанометровой микроскопии 1
20.07.2004 IBM совершила рывок в области нанометровой микроскопии 1
14.03.2003 Ученые разглядели детали нанотрубок 1
14.03.2003 Ученые разглядели детали нанотрубок 1
30.10.2002 Измерена сила трения отдельного атома 1
30.10.2002 Измерена сила трения отдельного атома 1
11.06.2002 IBM совершает прорыв в области устройств хранения данных 1
11.06.2002 IBM совершает прорыв в области устройств хранения данных 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Микроскоп и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9566 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1602 4
Snom Technology 16 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 167 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Elisa 35 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
Аксистем - Axistem 25 1
Центр микроэлектроники 27 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 52 1
Резонанс НПП 388 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 2
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1532 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 625 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2748 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 26 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Микроскоп - Microscope 337 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11195 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4548 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1479 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3528 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16679 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 4
Оцифровка - Digitization 4937 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 521 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5415 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 796 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8397 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3611 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 620 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 639 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22011 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 2
Дифракция - diffractus 36 2
Эффект бабочки 9 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32040 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25707 1
Умные платформы 1883 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21812 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4590 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23236 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7667 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1018 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7348 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 210 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 334 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 1
САН - Sunflower NANOink 3 1
Espinosa Horacio - Эспиноза Горацио 4 2
Rugar Daniel - Ругар Дэниэл 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 421 2
Hu Shuiqing - Ху Шуйцин 2 2
Lienau Christoph - Линау Христоф 2 2
Gerber Christof - Гербер Кристоф 2 2
Carius Reinhard - Кариус Рейнхард 2 2
Frenken Joost - Френкена Йост 1 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Гончаров Александр 19 1
Huygens Christiaan - Гюйгенс Христиан 4 1
Mirkin Chad - Миркин Чад 1 1
Аносов Павел 1 1
Bardeen John - Бардин Джон 2 1
van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 1
Домовой Григорий 1 1
Shockley William - Шокли Уильям 5 1
Квашенкина Ольга 46 1
США - Калифорния 4781 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 4
Германия - Федеративная Республика 12964 4
Швейцария - Цюрих 278 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3249 3
США - Иллинойс - Ивенстон 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 158448 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 2
Канада 4998 2
Германия - Берлин 729 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 2
США - Иллинойс 337 2
США - Джорджия 329 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 2
Земля - планета Солнечной системы 10695 1
Япония 13569 1
Индия - Bharat 5733 1
Израиль 2790 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
Нидерланды 3646 1
США - Огайо 291 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
США - Мэриленд 297 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
США - Портленд 66 1
Нидерланды - Лейден 17 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 19
Физика - Physics - область естествознания 2836 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 10
Кремний - Silicium - химический элемент 1689 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 6
Молекула - Molecula 1084 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 863 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 5
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 5
Металлы - Серебро - Silver 796 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1199 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4770 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 3
Галлий - Gallium - химический элемент 350 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 137 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 2
Физика - Силы Ван-дер-Ваальса - Вандерваальсовы силы - силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль 18 2
Физика - Ферромагнетики 30 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11785 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20414 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11452 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 171 1
Английский язык 6891 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 48 1
Nanotechweb 92 4
Nature 821 3
Physical Review Letters 154 3
EurekAlert 291 3
Sci-Tech-Today 9 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
Phys.org 972 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
PhysicsWeb 184 2
Newsday 47 2
CERN Courier 28 2
Telegraph 196 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IBM Research 108 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 466 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 109 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 141 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
MBI - Max-Born-Institut - Институт Макса Борна - Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy - Институт нелинейной оптики и короткоимпульсной спектроскопии имени Макса Борна 5 2
University of Portland - государственный исследовательский университет в Портленде 6 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 289 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
ННЦ ХФТИ - Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт 2 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
Clarkson University - Университет Кларксона 4 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще