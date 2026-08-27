Сбербанк по-крупному обновил умную колонку «СберБум». Все идеи подсмотрены у «Яндекс Станции»

Сбербанк выпустил смарт-колонку «СберБум» второго поколения. Она сохранила узнаваемый дизайн оригинальной «СберБум» трехлетней давности, но получила массу нововведений, сделавших ее похожей на «Яндекс Станцию 3» и «Станцию Макс». Это в первую очередь дисплей на лицевой панели и верхняя панель круговой подсветкой. Стоит «СберБум» 2.0 дешевле прямых конкурентов, но «Алисы» в ней нет – колонка поставляется с ИИ-ассистентом «Гигачат».

Обновления три года ждут

Сбербанк сообщил CNews о премьере умной колонки «СберБум» 2.0. Новинка пришла на смену оригинальной «СберБум», дебютировавшей в январе 2023 г., и получила схожий с ней внешний вид. Внешне она немного напоминает «Яндекс Станцию 3» и «Яндекс Станцию Макс».

В отличие от предшественницы, «СберБум» 2.0 доступна всего лишь в двух расцветках корпуса – темно-сером и светло-сером. Колонку первого поколения можно купить в черном, бордовом, белом, синем и сером цветах.

К моменту выхода материала «СберБум» 2.0 была доступна исключительно для предзаказа и только на официальном сайте компании SberDevices – бывшей «дочки» Сбербанка, которая выпускает для него различные устройства. Стоит новинка 22 тыс. руб. Розничные продажи колонки начнутся 15 сентября 2026 г. на популярных маркетплейсах и в розничных магазинах электроники.

Для сравнения, к моменту выпуска материала «СберБум» первого поколения можно было купить на сайте SberDevices за 6 тыс. руб. в любом из пяти цветов.

Мощнее, но больше

Радикально не изменившись внешне, колонка «СберБум» 2.0 стала крупнее – ее размеры составляют 155x155x231 мм против 150х150х198 мм у первого поколения. При этом она значительно мощнее – если в первой «СберБум» суммарная мощность составляла 40 Вт, то в «СберБум» 2.0 ее увеличили до 50 Вт.

«СберБум» первого поколения

В состав колонки первого поколения входят высокочастотный динамик, сабвуфер и два пассивных излучателя, габариты которых на сайте SberDevices к моменту выхода материала указаны не были. В новой ревизии установлены два широкополосных динамика по 48 мм каждый, 92-миллиметровый вуфер и пара пассивных излучателей.

Сбербанк Доступно всего два цвета корпуса

Количество микрофонов не поменялось – их по-прежнему четыре, и есть отдельная кнопка их выключения. Комплект модулей беспроводной связи тоже остался прежний – Wi-Fi 802.11ac (частоты 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth LE 5.0.

Сбербанк Панель управления

А вот памяти в новой колонке заметно прибавилось – если раньше было по 256 МБ оперативной и встроенной, то теперь 1 ГБ RAM и 4 ГБ ROM.

Что еще поменялось

«СберБум» 2.0 обзавелась монохромным светодиодным дисплеем на лицевой панели, чем сразу стала напоминать конкурирующие решения «Яндекса» – «Станцию 3» и «Станцию Макс». На последнюю она также похожа дизайном (но не функциональностью) верхней панели с элементами управления, вокруг которой есть кольцо из разноцветных светодиодов. Как утверждают в Сбербанке, светодиодное кольцо дает подсветку, «которая адаптируется под настроение, музыкальный ритм или выбранный сценарий».

Сбербанк Дисплей может отображать эмоции виртуального ассистента

Колонки «Яндекса» стоят дороже – 50-ваттную «Станцию 3» в DNS на момент выпуска материала можно было купить за 29,8 тыс. руб., а 65-ваттная «Станция Макс» оценивалась в 39,8 тыс. руб.

Яндекс «Яндекс Станция 3»

«СберБум» 2.0 наряду с протоколом Zigbee получила поддержку Matter over Wi-Fi. За счет этого к колонке можно подключать работающие по этому протоколу умные лампы, розетки, датчики, реле и многое другое.

«Интеграция Matter over Wi-Fi расширяет возможности «Умного дома Сбер» в офлайн-режиме: сценарии с Matter-устройствами наравне со сценариями с Zigbee-устройствами могут работать без интернета. Дополнительно в «СберБум 2.0» благодаря локальной модели реализована возможность управлять умными устройствами голосовыми командами, даже в офлайн режиме», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Яндекс «Яндекс Станция Макс»

Колонка работает на прошивке StarOS и поставляется со встроенным голосовым помощником «ГигаЧат». Первое поколение «СберБум» комплектовалось ассистентом «Салют».