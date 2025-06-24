Xiaomi выпустила недорогой бронированный смартфон с огромным аккумулятором. Видео

Xiaomi выпустила смартфон Poco F7 с защитой от воды и пыли IP68 и батареей 6500 мАч. Он будет продаваться в большинстве стран мира, а не только в Китае. За его пределами Poco F7 стоит около $400.

Новый Poco от Xiaomi

Компания Xiaomi пополнила модельный ряд своего дочернего бренда Poco, существующего с 2018 г., моделью F7. Это смартфон среднего ценового сегмента, обладающий, тем не менее, характеристиками, во многом превосходящими многие флагманские смартфоны.

Poco F7 нацелен на международную розницу. Например, его уже можно купить в Австрии за 400 евро или 36 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 июля 2025 г., а также в Турции за 25 тыс. лир или 49,5 тыс. руб. В других странах его цена составляет $400 или 31,3 тыс. руб. за комплектацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также доступна версия 12/512 ГБ.

Смартфоны Poco продаются в магазинах России, в том числе и новинки этого бренда. Так, на момент выхода материала российская розница предлагала покупателям вышедший в мае 2025 г. смартфон Poco F7 Ultra 12/256 ГБ за 68 тыс. руб.

Xiaomi Смартфон получил рамку из металла и почти максимальную защиту от воды и пыли

Сроки релиза Poco F7 в России пока не установлены. Первый смартфон Poco семилетней давности, к слову, носил название F1.

Основные спецификации

Poco F7 собран на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen4. Это 8-ядерное 4-нанометровое решение, вышедшее в апреле 2025 г.

Чип имеет единственное ядро Cortex-X4 на 3,21 ГГц, три ядра Cortex-A720 на 3 ГГц, два ядра Cortex-A720 на 2,8 ГГц и еще пару A720, но уже с частотой 2,02 ГГц. Результат в AnTuTu 10 – 2,08 млн баллов, в Geekbench 6 – почти 6700 баллов в многоядерном режиме. Встроенная видеоподсистема – Adreno 825.

Процессор, по-видимому, получился довольно горячим, поскольку Xiaomi пришлось встроить в смартфон развитую систему охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop, в состав которой входит испарительная камера площадью 6000 кв. мм.

Xiaomi Xiaomi регулярно уменьшает толщину рамок экрана своих смартфонов на рендерах. Не исключено, что Poco F7 это тоже коснулось

Экран нового Poco F7 имеет диагональ 6,83 дюйма, высокое разрешение 1.5K или (2772х1280 пикселей), адаптивную частоту обновления до 120 Гц а также пиковую яркость 3200 нит. Производителем заявлена технология Sunlight Display 4.0 для повышения контрастности экрана в реальном времени, а также технологии Wet Touch Display 2.0, за счет которой экран адекватно реагирует на касания влажными пальцами.

Тяжелый – значит, надежный

Поверх экрана установлено высокопрочное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Корпус всего смартфона защищен от воды и пыли по почти максимальному стандарту IP68. Такая опция, стоит отметить, есть не во всех смартфонах, даже флагманских. Производитель отдельно заявляет о повышенной прочности корпуса смартфона – якобы он может выдержать нагрузку на изгиб до 70 кг.

Xiaomi По весу смартфон может подойти не всем

Рамка смартфона выполнена из металла. С учетом всего оснащения он весит 222 грамма, а его толщина составляет 8 мм.

Камер не доложили

Фотокамер в новом смартфоне Poco F7 всего три, хотя владельцы сравнительно недорогих Android-мобильников давно привыкли, что их четыре, а иногда и больше. Основной сенсор здесь – это Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма с оптической стабилизацией изображения, шестилинзовой оптикой, диафрагмой f/1.5 и разрешением 50 МП. Дополняет его ультраширокоугольный объектив с матрицей на 8МП.

Xiaomi Основной блок камер - двойной

Разрешение фронтальной камеры – 20 МП, и она вписана в небольшое круглое отверстие в экране. Прочие ее характеристики Xiaomi не указывает.

Очень много аккумулятора

Poco F7 работает от батареи емкостью 6500 мАч против 5000 мАч в подавляющем большинстве современных Android-смартфонов. Многие флагманы, к слову, имеют батарею еще меньшей емкости – 4685 мАч у Apple iPhone 16 Pro Max с экраном на 6,9 дюйма.

АКБ в Poco F7 поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 90 Вт, которая способна зарядить ее до 80% полчаса. При желании смартфон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора, притом довольно-таки современного – мощность реверсивной зарядки составляет здесь 22,5 Вт.





В комплект поставки Poco F7 входит операционная система Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Это замена знаменитой прошивки MIUI. Для смартфона заявлено четыре обновления Android, а после этого на него в течение еще двух лет будут поступать обновления безопасности.