Старт продаж Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G в России

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G оснащен батареей на 6500 мАч из кремний-углеродного материала со сроком службы до шести лет. Поддерживается супербыстрая зарядка 100 Вт HyperCharge: полный заряд за 40 минут и реверсивная зарядка до 22,5 Вт.

Усовершенствованная система управления батареей Poco обеспечивает зарядку во всех сценариях. Она интеллектуально оптимизирует эффективность зарядки в повседневной жизни что позволяет увеличить срок службы батареи, ускорить зарядку и повысить безопасность.

Poco M8 Pro 5G получил 6,83-дюймовый дисплей 1.5K CrystalRes Flow AMOLED. Благодаря передовым материалам и технологии Sunlight display 4.0 пиковая яркость достигает 3200 нит.

В Poco M8 Pro 5G есть технологии Dolby Vision и HDR10+, а сертификация TÜV Rheinland на 3840 Гц ШИМ- и DC-Dimming снижают нагрузку на глаза при продолжительном использовании.

Poco M8 Pro 5G построен мобильной платформе Snapdragon 7s Gen 4 и достигает результата в AnTuTu более 10612538 баллов — на 66% больше, чем у предыдущего поколения.

Впервые в серии Poco M смартфон Poco M8 Pro 5G оснащен системой жидкостного охлаждения Poco IceLoop, которая улучшает рассеивание тепла и поддерживает максимальную производительность во время длительных игровых сессий и интенсивного использования.

Улучшены также возможности подключения и интеллектуальные функции. Благодаря чипу Xiaomi Surge T1S Poco M8 Pro 5G обеспечивает более сильный прием сигнала и более стабильное соединение. Функция «Офлайн-коммуникация» Xiaomi также впервые появляется в серии M, позволяя совершать голосовые звонки на расстоянии до километра без использования сотовой сети.

Основная камера – 50 МП Light Fusion 800 с оптической стабилизацией. Фронтальная – 32 МП. В этой серии возвращается запись 4K-видео 30 FPS в сочетании с технологией DXG High-Dynamic Range и встроенным HDR.

Poco M8 5G

Poco M8 5G получил 6,77-дюймовый экран Flow AMOLED 120 Гц. Пиковая яркость 3200 нит. А сертификация TÜV Rheinland с ШИМ-Dimming снижает усталость глаз при длительной работе.

Двойные динамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio, позволяют увеличить громкость до 300%.

Poco M8 5G — самый тонкий в серии M (7,35 мм, 178 г). Смартфон прошел тест SGS на удары и падение (шесть серий проверок), а также имеет пылевлагозащиту IP66, Wet Touch 2.0 для использования мокрыми руками.

Poco M8 5G работает на мобильной платформе Snapdragon 6 Gen 3. По результатам AnTuTu он набирает более 850000 баллов.

Аккумулятора 5520 мАч (тип.) хватит на долгие часы развлечений, есть быстрая зарядка 45 Вт, возможность расширения оперативной памяти до 16 ГБ и поддержка карт памяти до 1 ТБ2.

Основная камера – 50 МП Light Fusion 400, фронтальная камера 20 МП. Увеличенный размер сенсора позволил добиться повышения качества и четкости снимков при слабом освещении, а запись видео в формате 4K при 30 FPS позволяет создавать детализированные видеоролики.

Доступность

Poco M8 Pro 5G будет доступен в трех цветовых вариантах: серебристом, черном и зеленом.

На рынке представлены следующие конфигурации и рекомендованные розничные цены: 8 ГБ + 256 ГБ — 31 990 руб. (С 16 по 31 января 2026 г.: 29 990 руб.); 12 ГБ + 512 ГБ — 37 990 руб. (С 16 по 31 января 2026 г.: 35 990 руб.).

В период промо-акции с 16 по 31 января 2026 г. устройство можно будет приобрести со скидкой 2000 руб. при покупке в официальных каналах продаж.

Poco M8 5G будет доступен в трех цветовых вариантах: серебристом, черном и зеленом.

На рынке представлены следующие конфигурации и рекомендованные розничные цены: 8 ГБ + 256 ГБ — 23 990 руб. (С 16 по 31 января 2026 г.: 21 990 руб.); 8 ГБ + 512 ГБ — 27 990 руб. (С 16 по 31 января 2026 г.: 25 990 руб.).

В период промо-акции с 16 по 31 января 2026 г. устройство можно будет приобрести со скидкой 2000 руб. при покупке в официальных каналах продаж.