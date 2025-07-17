В России начались продажи смартфона Poco F7

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и умных устройств Xiaomi и Poco, представила на российском рынке Poco F7. Благодаря тесному сотрудничеству с Qualcomm Technologies, Inc. Poco F7 работает на базе недавно дебютировавшей мобильной платформой Snapdragon 8s Gen 4, обеспечивая мощность и эффективность флагманского уровня для большего числа пользователей. Специальная версия Poco F7 в серебристом цвете имеет логотип Snapdragon на задней панели, что символизирует сочетание мощности и выразительного дизайна.

В основе Poco F7 лежит недавно представленная мобильная платформа Snapdragon 8s Gen 4, построенная на архитектуре центрального процессора с большим ядром, что обеспечивает более быструю и энергоэффективную обработку данных. Этот смартфон, набравший 2084535 баллов в тесте AnTuTu, улучшил свою производительность более чем на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

Чтобы поддерживать стабильную мощность, Poco F7 оснащен самой передовой и эффективной системой охлаждения бренда: 3D-двухканальной IceLoop площадью 6000 мм² с самой крупной тепловой трубкой, которая когда-либо использовалась в устройствах Poco. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч — это рекорд для серии F. В сочетании с технологией HyperCharge мощностью 90 Вт, которая заряжает батарею на 80% всего за 30 минут, она обеспечивает длительное время работы. Для дополнительного удобства Poco F7 поддерживает реверсивную зарядку мощностью 22,5 Вт, совместимую со смартфонами Xiaomi и других крупных брендов.

Poco F7, работающий на Xiaomi HyperOS 2, обеспечивает быструю и плавную работу интерфейса. Для геймеров предусмотрен режим WildBoost Optimization 4.0, который дает дополнительные улучшения в играх, например, в Genshin Impact, благодаря поддержке суперразрешения 1,5К и интеллектуальной регулировке до 120 кадров в секунду. Завершает флагманский набор тюнер Surge T1s, который повышает производительность сотовой связи и стабильность Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивая надежное подключение устройства.

Чтобы соответствовать своему флагманскому уровню производительности, Poco F7 оснащён 6,83-дюймовым сверхъярким дисплеем с разрешением 1.5K — обеспечивает баланс между визуальным эффектом и комфорт для повседневного использования. Высокая яркость, точная отзывчивость к касаниям и расширенные функции защиты зрения обеспечивают флагманский уровень четкости, комфорта и управляемости.

Для обеспечения четкой видимости даже при ярком освещении дисплей имеет пиковую яркость 3200 нит и покрывает до 25% APL, повышая яркость на большей части дисплея, не ограничиваясь HDR- или SDR-контентом. Эта характеристика также поддерживается дисплеем Sunlight Display 4.0, который повышает контрастность в режиме реального времени для получения ярких и точных визуальных эффектов.

Созданный с учетом требований комфорта и точности, Poco F7 имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение), TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что снижает нагрузку на глаза даже во время длительных сеансов. Благодаря ШИМ-регулятору яркости 3840 Гц, дисплею Wet Touch Display 2.0 и сверхчувствительной частоте мгновенного касания 2560 Гц7, экран легко адаптируется к различным сценариям использования, будь то управление влажными пальцами или реакция на быстрый игровой процесс.

Представляя совершенно новую концепцию дизайна, вдохновленную скоростью, Poco F7 воплощает динамику в каждой линии, при этом сохраняя надежность. Устройство имеет плавный дизайн, элегантную рамку из алюминиевого сплава и стеклянную заднюю крышку, которые вместе формируют современный и динамичный вид.

Спереди дисплей обрамляют ультратонкие рамки, обеспечивающие впечатляющее соотношение экрана к корпусу в 94,23%, что значительно усиливает эффект погружения. В дополнение к этому, изгибы большого радиуса повышают эргономичность, обеспечивая плавный и удобный хват. На задней панели расположен декоративный элемент камеры, который выглядит как неоновый клинок, символизирующий точность и динамичность устройства. Кроме того, по принципу золотого сечения панель делит тонкая линия, придавая ей более сбалансированный и динамичный вид.

Специальная версия Poco F7 в серебристом цвете – это смелое решение, сочетающее строгие геометрические акценты с футуристическим видением. Вдохновленный кибер-эстетикой, его механический стиль и заметный логотип Snapdragon на корпусе наглядно демонстрируют мощь, которая лежит в основе устройства.

Помимо внешнего вида, Poco F7 спроектирован таким образом, чтобы выдерживать нагрузку. Усиленная конструкция обеспечивает сопротивление изгибу до 70 кг, снижая риск повреждений от случайного давления. В сочетании с защитой от пыли и воды по стандарту IP68, он обеспечивает надежность даже в самых непредсказуемых условиях.

Будь то стремительный экшн или тщательно проработанный кадр, Poco F7 оснащен системой камер, предназначенной для запечатлевания моментов с высокой четкостью и без надобности их улучшать.

В его основе лежит 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX882 с оптической стабилизацией (OIS), обеспечивающая высокое качество снимков при различных условиях освещения. Такие функции, как UltraSnap и Live Photo, еще больше улучшают качество съемки благодаря скорости, глубине и движению. Для портретной съемки Poco F7 предлагает универсальные фокусные расстояния 26 мм, 35 мм и 52 мм в сочетании с функцией создания натурального боке, которая придает вашему фону мягкое и красивое размытие.

Между тем, новая функция искусственного интеллекта - AI Beautify - еще больше повышает качество изображения за счет улучшения тона, четкости, контрастности и яркости, обеспечивая высокую детализацию во всех сценах без чрезмерной обработки. Чтобы улучшить работу камеры, интерфейс камеры также был переработан для более четкой навигации и удобства работы.

Poco F7 поступает в продажу на российском рынке, начиная с 17 июля. Смартфон будет доступен в двух комплектациях: 12 ГБ + 256 ГБ – рекомендованная розничная цена начинается от 39990 руб.; 16 ГБ + 512 ГБ – рекомендованная розничная цена начинается от 44990 руб.

С 17 июля по 3 августа первые покупатели смогут приобрести новинки по специальной цене: 12 ГБ + 256 ГБ – от 36990 руб.; 16 ГБ + 512 ГБ – от 41990 руб.

Смартфон доступен в трех цветах: черный, белый, серебристый.

Пользователи, которые приобретут новинки с 17 июля по 3 августа в официальных каналах продаж, также получат преимущества VIP-сервиса: 1 бесплатную замену экрана в течение первых 6 месяцев и расширенную гарантию на 24 месяца.