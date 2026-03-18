В России начались продажи серии смартфонов Pосо X8 Pro

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Pосо, представляет на российском рынке серию смартфонов Pосо X8 Pro, куда вошли сразу несколько устройств — Pосо X8 Pro Max и Pосо O X8 Pro. Смартфоны сочетают в себе флагманскую производительность, длительную автономность, премиальный дизайн и открывают новые горизонты в мире высокопроизводительных устройств, переопределяя границы возможностей устройств нового поколения. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Скорость на максимум

В основе всей серии Pосо X8 Pro лежит высокая производительность. Pосо X8 Pro Max дебютирует (глобальный запуск 17 марта 2026 г.) на мировом рынке как первый смартфон, оснащенный новейшим флагманским чипом Dimensity 9500s, получившим по результатам теста AnTuTu впечатляющие 3 085 998 баллов (данные протестированы на основе AnTuTu V11.0.5 внутренней лабораторией Pосо при температуре окружающей среды около 25 °C, фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий тестирования).

Dimensity 9500s построен на 3-нм техпроцессе и оснащен архитектурой 4+4 All Big Core с максимальной тактовой частотой до 3,73 ГГц, что позволяет дополнительно повысить уровень энергоэффективности. Pосо X8 Pro Max поддерживает оперативную память LPDDR5X 9600 Мбит/с и хранилище UFS 4.13, благодаря чему повседневные задачи не вызывают трудностей, выполняются плавно и быстро. Pосо X8 Pro показал увеличение результата AnTuTu4 на 15,8% по сравнению со своим предшественником благодаря глобальному дебюту флагманского чипа Dimensity 8500-Ultra, который обеспечивает повышение производительности ГП5 на 25% и значительно более низкое энергопотребление. Кроме того, оба устройства, Pосо X8 Pro Max и Pосо X8 Pro, поддерживают трассировку лучей на аппаратном уровне (трассировка лучей: поддерживается в отдельных сторонних играх, включая Diablo Immortal, при активации в настройках пользователя, компания не аффилирована с правообладателями игр, доступность зависит от сценария в игре и реализации разработчиком), что еще больше усиливает погружение в игры благодаря реалистичному освещению и отражениям.

Помимо аппаратного обеспечения, в серию Pосо X8 Pro интегрирована оптимизация WildBoost. Система прогнозирует вычислительную нагрузку на каждый кадр в рамках каждого цикла генерации, и принудительно предотвращает пропуск кадров. В результате, как Pосо X8 Pro Max, так и Pосо X8 Pro обеспечивают максимально стабильную частоту кадров и более низкое энергопотребление даже при интенсивных нагрузках в играх. Кроме того, оптимизация WildBoost поддерживает такие функции (раздельные функции 1.5K Super Resolution и Smart Frame Rate доступны на Pосо X8 Pro через OTA с марта 2026, поддерживаются только отдельные игры, иформация о совместимости основана на фактическом опыте использования), как интеллектуальная частота кадров (интеллектуальная частота кадров - Smart Frame Rate - поддерживается в отдельных играх, включая международную версию Genshin Impact и Honkai: Star Rail в режиме OpenGL, при активации пользователем, компания не аффилирована с правообладателями.), суперразрешение 1,5K9, сенсорное управление с суперразрешением 24x10 и Game HDR11, что делает игровой процесс заметно ярче, детали более точными, свайпы плавными, а графику более качественной, особенно в требовательных RPG-играх.

В России начались продажи серии смартфонов Pосо X8 Pro

Завершает флагманский опыт производительности технология LiquidCool. Pосо X8 Pro Max оснащен системой охлаждения Pосо 3D IceLoop с большой площадью жидкостного охлаждения 5800 мм2 и специальной 3D-выпуклостью над чипсетом, что значительно улучшает тепловую эффективность и снижает температуру. Pосо X8 Pro оснащен двухслойной системой охлаждения Pосо 3D IceLoop площадью 5300 мм2, что позволяет наслаждаться максимальной производительностью во время интенсивных игр или большого количества одновременных задач.

Большая батарея и ведущая в отрасли система зарядки

Pосо X8 Pro Max оснащен батареей емкостью 8500 мАч (тип) - самой емкой в истории POCO12, которая обеспечивает до 2 дней автономной работы (автономность до 2 дней по результатам тестов Pосо в смешанном сценарии использования - домашний экран, музыка, социальные сети, почта, карты, видео, ожидание, данные могут отличаться в зависимости от версии ПО, сети и условий эксплуатации) от одной зарядки. Батарея сохраняет более 80% своей емкости даже после 1,6 тыс. циклов зарядки, что соответствует примерно шести годам регулярного использования14. Pосо X8 Pro оснащен усовершенствованной кремниево-углеродной батареей емкостью 6500 мАч (тип), которая обеспечивает сравнимо длительный период работы в более компактном корпусе. Все модели линейки оснащены технологией быстрой зарядки 100 Вт HyperCharge (мощность адаптера 100Вт HyperCharge: — 100 Вт, фактическая мощность зависит от условий) и ведущей в отрасли технологией обратной зарядки 27 Вт16.

Интеллектуальная зарядка, предусмотренная в обоих устройствах еще больше улучшает пользовательский опыт за счет управления скоростью зарядки и распределением мощности между системой и аккумулятором (доступно только при использовании проводной зарядки). Интеллектуальная зарядка предназначена для контроля температуры устройства, обеспечивая безопасный, плавный и стабильный процесс зарядки.

Блестящая графика, захватывающий звук

Pосо X8 Pro Max оснащен 6,83-дюймовым дисплеем, а Pосо X8 Pro - 6,59-дюймовым. Оба дисплея достигают пиковой яркости до 3500 нит на 25%18 площади экрана и позволяют сохранять отличную видимость на улице. Вся серия устройств использует флагманские дисплейные матрицы M10 с новым красным светящимся материалом, что повышает светоотдачу и одновременно снижает энергопотребление. В Pосо X8 Pro M10 повышает светоотдачу на 20% по сравнению с предшественником. Серия Pосо X8 Pro также поддерживает ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц и имеет тройную сертификацию TÜV Rheinland заботы о глазах, что обеспечивает комфорт в различных условиях освещения. Благодаря ультразвуковому датчику отпечатков пальцев Pосо X8 Pro Max также обеспечивает быструю и безопасную разблокировку устройства владельцем.

В дополнение к дисплею, Pосо X8 Pro Max оснащен двумя симметричными динамиками 1115F с Hi-Res Audio и Dolby Atmos® для аутентичного и сбалансированного звучания. Персонализированные настройки громкости подходят для различных сценариев прослушивания: увеличение громкости на 400% (400% громкости: в 4 раза громче той же модели со 100% громкостью, только мультимедиа, рингтоны, уведомления, кроме будильника). Работает только через динамик, не через наушники. Данные лаборатории POCO. Эффект зависит от ПО и условий.) для открытых пространств и ночной режим низкой громкости для использования перед сном (устройство поддерживает более точную регулировку низкой громкости. Фактические параметры могут отличаться в зависимости от версии системы и сценария использования, ориентируйтесь на реальный опыт эксплуатации).

Премиальный дизайн

В серии Pосо X8 Pro производители сумели совместить минималистичный премиальный дизайн с инновационными функциями. Благодаря металлической рамке, задней панели из стекловолокна и обширному экрану Pосо X8 Pro Max удобен в использовании и приятно ощущается в руке. Pосо X8 Pro в компактном и портативном корпусе выделяется ультратонкими рамками и высоким соотношением экрана к корпусу, обеспечивая комфорт в играх и при просмотре контента. Обе модели оснащены камерой, вдохновленной эстетикой гоночной трассы и динамической RGB-подсветкой, которая позволяет использовать необычные настраиваемые световые эффекты, реагирует на уведомления, зарядку, игры (световые эффекты в играх поддерживаются только отдельными играми при определенных игровых сценариях, ориентируйтесь на реальный опыт использования), воспроизведение музыки и работу камеры.

Прочность также является одной из основных характеристик серии Pосо X8 Pro: обе модели оснащены стеклом Corning® Gorilla® Glass 7i и имеют комплексную пыле- и влагозащиту IP66, IP68, IP69 и IP69K24. Кроме того, Pосо X8 Pro Max прошел 5-звездочную сертификацию премиальной производительности SGS25, подтверждающую устойчивость к падениям, сдавливанию и сгибанию.

Улучшенное изображение и безграничные возможности для креативности

Серия Pосо X8 Pro разрабатывалась с учетом потребностей пользователя в исключительной четкости каждого снимка, поэтому в устройствах гармонично сочетаются мощное оборудование и передовые технологии на базе искусственного интеллекта. В обеих моделях установлена основная камерой на 50 Мп и фронтальная на 20 Мп, при этом в Pосо X8 Pro Max используется камера Light Fusion 600 с оптической стабилизацией, а в Pосо X8 Pro - камера 50 Мп Sony IMX882 также с оптической стабилизацией. Благодаря этим технологиям, серия Pосо X8 Pro обеспечивает четкие, яркие снимки в различных условиях освещения и выводит мобильную фотографию на принципиально иной уровень.

Для тех, кто ищет еще больше возможностей для творчества, серия Pосо X8 Pro поддерживает мощные функции съемки, например, UltraSnap и динамический снимок, позволяющие без лишних усилий делать быстрые и четкие снимки в движении. Кроме того, теперь во всей линейке поддерживается плавное преобразование между видео и живыми фотографиями.

Умный и готовый ко всему

Благодаря Xiaomi HyperOS 326 серия Pосо X8 Pro обеспечивает интеллектуальный и отзывчивый повседневный опыт. Xiaomi HyperConnect27 позволяет владельцам устройств беспрепятственно взаимодействовать даже без подключения к сети, а Xiaomi HyperIsland28 работает с еще большим количеством приложений. Вся важная информация теперь отображается в реальном времени на экране блокировки - достаточно бросить один взгляд на телефон, чтобы оставаться в курсе событий.

Технология офлайн-коммуникации Xiaomi29, впервые появившаяся в серии Pосо X Pro позволяет совершать голосовые вызовы даже без подключения к сети. Pосо X8 Pro Max был разработан чтобы адаптироваться к вашему образу жизни, поэтому поддерживает eSIM30.

Pосо X8 Pro Max доступен в трех цветах: белый, черный и синий. Он будет доступен в двух вариантах. 12 ГБ+256 ГБ – рекомендованная розничная цена от 44,99 тыс. руб. 12 ГБ+512 ГБ – рекомендованная розничная цена от 49,99 тыс. руб.

Pосо X8 Pro доступен в трех цветах: черном, белом и мятном. Он будет доступен в трех вариантах. 8 ГБ+256 ГБ – рекомендованная розничная цена от 34,99 тыс. руб. 8 ГБ+512 ГБ – рекомендованная розничная цена от 36,99 тыс. руб. 12 ГБ+512 ГБ – рекомендованная розничная цена от 39,99 тыс. руб.

Доступный объем хранилища и оперативной памяти меньше общего объема памяти из-за предустановленных на устройстве операционной системы и программного обеспечения.