В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов серии Poco X7

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Poco X7. Стоимость устройств начинается от 30 990 руб. В период с 7 февраля по 9 марта 2025 г. действует скидка 3000 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В основе Poco X7 Pro лежит флагманский процессор Dimensity 8400-Ultra. Построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC и имеющий передовой дизайн All-Big-Core, Dimensity 8400-Ultra позволяет достичь прироста энергоэффективности — 54% для CPU и 70% для GPU, при этом на 50% увеличивает производительность работы искусственного интеллекта по сравнению с предшественником.

Poco X7 Pro поставляется с операционной системой Xiaomi HyperOS 2. Poco X7 Pro оснащен обновленным режимом игровой оптимизации WildBoost Optimization 3.0.

М.Видео-Эльдорадо В « М.Видео-Эльдорадо » стартовали продажи смартфонов серии Poco X7

Кроме того, Poco X7 Pro оснащен технологией LiquidCool 4.0 для поддержания охлаждения под нагрузкой. Благодаря охлаждающей площади 5000 мм система Poco 3D IceLoop разделяет пар и жидкость. Специально разработанная 3D-структура вокруг процессора способствует более эффективному отводу тепла, что в три раза эффективнее традиционной паровой камеры.

Poco X7, в свою очередь, работает на основе мощной платформы Dimensity 7300-Ultra с результатом 704 404 балла в тесте AnTuTu. Смартфон поддерживает расширение оперативной памяти до 24 ГБ.

Модель Poco X7 Pro получила аккумулятор емкостью 6000 мАч (тип.) — самую большую емкость в истории бренда, обеспечивающую до 14,5 часа непрерывной работы. В сочетании с 90 Вт HyperCharge он может заряжаться от 0 до 100% за 42 минуты.

Poco X7 с аккумулятором емкостью 5110 мАч (тип.) и поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 45 Вт пользователи. Оба устройства рассчитаны на длительный срок службы, сохраняя более 80% емкости аккумулятора даже после 1600 циклов зарядки.

Серия Poco X7 предлагает более безопасный и интеллектуальный процесс зарядки благодаря технологии Smart Charging Engine. Новая адаптивная система зарядки автоматически регулирует скорость зарядки и контролирует температуру в зависимости от использования. Оба устройства спроектированы так, что они функционируют в экстремальных условиях. Poco X7 Pro поддерживает зарядку при температуре до -25°C, а Poco X7 способен обеспечивать голосовые вызовы при -10°C до 24 часов и находиться в режиме ожидания до 66 часов.

Poco X7 Pro и Poco X7 оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем CrystalRes 1.5K с частотой обновления 120 Гц и поддержкой 68 млрд цветов. Максимальная яркость дисплеев достигает 3200 и 3000 нит соответственно. Обновленный дисплей WetTouch позволяет распознавать касания, даже когда руки пользователя влажные или, например, в масле. Оба устройства с тройной сертификацией TÜV Rheinland снижают нагрузку на глаза для комфортной работы даже при длительном пользовании.

Poco X7 Pro оснащен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, которое улучшено вдвое по параметрам устойчивости к царапинам и падениям. Poco X7 защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, обеспечивающим улучшенную на 55% устойчивость к падениям. Оба устройства имеют рейтинг IP68 по пыленепроницаемости и водонепроницаемости. Смартфоны могут находиться под водой на глубине 1,5 метра в течение получаса. Благодаря инновационной амортизирующей структуре Poco X7 имеет повышенную устойчивость к ударам.

Poco X7 Pro и Poco X7 оснащены основной камерой Sony IMX882 50 МП, которая пропускает на 65% больше света и оснащена системой оптической стабилизации изображения. Poco X7 имеет макрообъектив на 2 МП для детализированной макросъемки. Фронтальные камеры – 20 МП в обоих смартфонах.

Для создания портретов обе модели используют усовершенствованные алгоритмы искусственного интеллекта. Для четкой передачи черт лица Poco X7 оснащен режимом «Золотой портрет» с фокусным расстоянием 46 мм. Poco X7 Pro предлагает два фокусных расстояния — 26 мм и 35 мм.

Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Poco X7 Pro: 12 ГБ + 256 ГБ — 42 990 руб., 12 ГБ + 512 ГБ — 46 990 руб., цвета: черный, зеленый, желтый. Poco X7: 8 ГБ + 256 ГБ — 30 990 руб., 12 ГБ + 512 ГБ — 36 990 руб., цвета: серебристый, зеленый, черный.