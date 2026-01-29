«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Redmi Note 15

«М.видео» объявляет о старте продаж серии Redmi Note 15, включающую четыре модели - Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В основе обновления — батареи. Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч на основе кремний-углеродной (SiC) технологии с 10% долей кремния, быстрой зарядкой мощностью 100 Вт HyperCharge и проводной реверсивной зарядкой мощностью 22,5 Вт.

Впервые в серии Redmi Note применяется технология SiC-батареи, что позволяет достичь более высокой энергоемкости в компактном корпусе. Во всех Pro-моделях кремний-углеродная батарея работает в паре с системой управления питанием Xiaomi Surge, сохраняя ≥80% емкости после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно шести годам использования. Redmi Note 15 оснащен обновленным аккумулятором емкостью 6000 мАч. Поддержка проводной реверсивной зарядки во всей серии, включая 22,5 Вт или 18 Вт в зависимости от модели, добавляет удобства и гибкости в повседневном использовании.

В обновленной серии также увеличена прочность структуры. Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G получили сертификацию прочности SGS5, подтверждающую устойчивость к ударам при падении, сжатии и изгибах. Обе модели сочетают в себе высокопрочную материнскую плату, усиленную среднюю рамку и многослойную конструкцию с амортизацией ударов, дополненную закаленным стеклом поколения Corning Gorilla Glass Victus 2, вместе обеспечивая защиту от падений с высоты до 2,5 метров.

Redmi Note 15 Pro+ 5G дополнительно оснащена сверхпрочной задней панелью из стекловолокна для улучшения поглощения ударов без добавления лишнего веса. Остальные модели серии оснащены прочной структурной конструкцией, прошедшей тест SGS на комплексную защиту от ударов и падений.

Для всесторонней повседневной защиты серия Redmi Note 15 повышает уровень защиты от воды и пыли. Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G соответствуют стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K и сертифицированы на выдерживание погружения на глубину до 2 метров в течение 24 часов. Эти модели включают 17 точно разработанных водонепроницаемых элементов для обеспечения долгосрочной надежности, что подтверждено сертификацией TÜV SÜD на устойчивость влагозащиты смартфонов.

Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 также оснащены улучшенной защитой от пыли и воды, рассчитанную на брызги, проливы и сложные условия. Во всей серии устройств технология Wet Touch 2.0 гарантирует, что дисплей остается отзывчивым даже при намокании экрана или кончиков пальцев, обеспечивая плавную работу в повседневных условиях.

Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G оснащены обновленными камерами, обеспечивающими повышенную четкость изображения благодаря глобально дебютировавшему сенсору HPE на 200 МП. Большая 1/1,4-дюймовая камера в сочетании с 2-кратным и 4-кратным оптическим зумом и DAG HDR с тройным фокусным расстоянием и усовершенствованной обработкой с помощью ИИ обеспечивают детализированные, реалистичные изображения в широком диапазоне условий освещения.

Pro-модели поддерживают пять фокусных расстояний от 23 мм до 92 мм через один объектив, предлагая гибкую компоновку кадра для пейзажей, уличной фотографии, портретов и макросъемки. В то же время Redmi Note 15 оснащен камерой на 108 МП с повышенной четкостью и 3-кратным оптическим телеобъективом, охватывающим перспективы от широкоугольных снимков до портретных крупных планов.

Модель Redmi Note 15 Pro+ 5G работает на платформе Snapdragon 7s Gen 4 и первой в серии внедряет систему охлаждения Xiaomi IceLoop — единственная LHP-технология в своем ценовом сегменте с утроенной эффективностью отвода тепла.

Серия Redmi Note 15 предлагает улучшенное изображение благодаря большим дисплеям и повышенной четкости. Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G оснащены 6,83-дюймовыми дисплеями, в то время как Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 имеют 6,77-дюймовые дисплеи, обеспечивая широкий, почти безрамочный обзор. С пиковой яркостью до 3200 нит, 3840 Гц ШИМ-регулировкой и тройной сертификацией заботы о глазах серия гарантирует видимость и комфорт в различных условиях освещения.

В дополнение к дисплею Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi Note 15 Pro 5G предлагают увеличение громкости на 400%, а остальные модели серии — на 300% для более громкого и чистого звука в фильмах, музыке и играх.

Цены и доступность

Redmi Note 15 Pro+ 5G доступен в цветах «Мокко коричневый», «Ледяной голубой» и «Черный», в двух конфигурациях: 8 ГБ+256 ГБ – 38 999 руб.; 12 ГБ + 512 ГБ – 44 999 руб.

Redmi Note 15 Pro 5G предлагается в цвете «Титановый серый», «Ледяной голубой», «Туманный фиолетовый» и «Черный», в двух конфигурациях: 8 ГБ+256 ГБ – 31 999 руб.; 8 ГБ+512 ГБ – 34 999 руб.

Redmi Note 15 Pro доступен в цветах «Титановый серый», «Ледяной голубой» и «Черный», в трех конфигурациях: 8 ГБ+256 ГБ – 26 999 руб.; • 12 ГБ+256 ГБ – 29 999 руб.; 12 ГБ+512 ГБ – 32 999 руб.

Redmi Note 15 доступен в цветах «Ледяной голубой», «Фиолетовый» и «Черный», в трех конфигурациях: 6 ГБ+128 ГБ – 18 999 руб.; 8 ГБ+128 ГБ – 19 999 руб.; 8 ГБ+256 ГБ – 21 999 руб.

При покупке устройств серии Redmi Note 15 c 29 января по 28февраля 2026 г. действует скидка до 3000 руб., а также расширенная гарантия два года и одна бесплатная замена экрана в течение года.