Разделы

Техника
|

Пример подан. Популярный в России бренд смартфонов отказывается от выпуска 4G-мобильников

Huawei может прекратить выпуск смартфонов без поддержки сотовых сетей пятого поколения. «Под нож» пойдут модели, способные работать максимум в 4G – это, как правило, недорогие устройства. Но 5G-сети есть не во всем мире, то есть многим придется переплачивать за функцию, которой они не смогут воспользоваться.

Уходит эпоха

Китайская компания Huawei в обозримом будущем отказаться от выпуска смартфонов без поддержки сотовых сетей 5G, пишет профильный портал Huawei Central. Произойти это может до конца 2026 г.

Смартфоны без поддержки 5G работают только в сетях 4G, 3G и GSM, но последние два типа сетей постепенно исчезают во многих странах мира. К примеру, в России активно уничтожают 3G-сети, а в Великобритании2G.

4G-смартфоны Huawei в последние годы выпускала под брендом Smart Selection. Huawei Central пишет, что Huawei рассматривает возможность его закрытия.

Зачем это нужно

Операторы связи во многих странах мира строят сети пятого поколения с 2019 г. Наиболее широкое распространение они получили в США и Китае, а Huawei – как раз китайская компания, которая, к тому же, из-за санкций Запада вынуждена ориентироваться в первую очередь на локальный мобильный рынок.

hu6.jpg

Jon Tyson / Unsplash
За 5G будущее, но 4G-смартфоны все еще актуальны

Сети 5G позволяют передавать информацию на значительно большей скорости в сравнении с 4G. Модем 5G сейчас есть почти во всех мобильных процессорах, за исключением только самых дешевых, следовательно, и поддержка этих сетей имеется в почти во всех смартфонах, начиная со среднебюджетного ценового сегмента.

Как пишет Huawei Central, компания Huawei может и вовсе закрыть не только бренд Smart Selection, но и подразделение Smart Selection Phone Business. К нему относятся устройства линеек Maimang, Hi Enjoy и Nova.

Все еще востребовано

Huawei станет если не первой первой компанией среди крупных игроков рынка, кто решится отказаться от выпуска смартфонов без поддержки 5G, то уж точно одной из первых. Такие модели до сих пор продают Realme, Xiaomi Redmi, Infinix и многие другие, включая компанию Samsung.

Например, к моменту выхода материала в России на первичном рынке (то есть в обычной рознице) были доступны смартфоны Xiaomi Redmi Note 14, Realme Note 60x, Xiaomi Redmi 15C, Tecno Spark Go 2, Honor X6c, Infinix Hot 50i, Oppo A5x, Samsung Galaxy A07 и многие другие. Всех их объединяет отсутствие поддержки сотовых сетей 5G на аппаратном уровне.

hu61.jpg

Andrey Matveev / Unsplash
В России 5G нет по сей день

Как сообщал CNews, для россиян покупка смартфона с поддержкой сетей пятого поколения – это пустая переплата. В стране до сих пор нет ни единой общедоступной сети 5G – операторы не строят их по самым разным причинам, в том числе и по причине отсутствия доступа к необходимым для этого частотам.

Может, обойдется

Далеко не факт, что если Huawei откажется от выпуска смартфонов без 5G-модема, другие компании тут же последуют ее примеру. Так могло бы случиться до 2019 г., когда Huawei была одним из лидеров мирового рынка смартфонов и на равных конкурировала с Apple и Samsung за первое место.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
В мае 2019 г. Google запретил Huawei устанавливать на свои Android-смартфоны свои сервисы – Gmail. Maps, Disk, YouTube, магазина приложений Google Play и пр. Это моментально обрушило продажи мобильников Huawei, в том числе в России, а сама она пошла развивать собственную мобильную платформу – HarmonyOS.

Сегодня HarmonyOS в том виде, в каком задумала ее Huawei, популярна только в Китае. В Россию мобильники этой компании завозятся без этой системы – они работают на Android, но с предустановленной графической средой HarmonyOS. Сервисов Google у них по-прежнему нет, как не было их и в 2019 г. Пользователям приходится устанавливать их вручную, и не все могут с этим справиться.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Настоящее человекозамещение. Нейросети научились мгновенно разрабатывать полноценные процессоры на популярной в России архитектуре

Обзор: Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026

Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще