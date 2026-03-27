Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства

Великобритания начала подготовку к отказу от сетей 2G. Это сотовые сети второго поколения, захватившие мир на рубеже XX и XXI веков. К ним подключаются миллионы классических телефонов Nokia, в том числе знаменитый 3310. Также их используют различные устройства интернета вещей, включая датчики пожарных сигнализаций.

Долой старое, дорогу новому

Власти Великобритании начали готовить граждан своей страны к скорому отключению сотовых сетей второго поколения, пишет портал TechSpot. Эти сети, известные как 2G или GSM, появились в конце XX века и достигли пика популярности в начале XXI века. Они нужны, по сути, только для голосовой связи и отправки/приема SMS-сообщений. Выйти через них в интернет было можно по технологиям GPRS и EDGE, но скорость подключения была на уровне модемного соединения (dial-up).

Однако простота самих сетей 2G и дешевизна необходимого для них оборудования привели к тому, что они продолжают функционировать во многих странах мира, в том числе развитых. По плану властей Великобритании, в этой стране GSM-сети будут постепенно отключать в период с 2029 по 2033 гг.

Подчеркнем, что ранее британские операторы приступили к массовому отключению более современных сетей 3G, которые, в отличие от 2G, позволяли выходить в интернет на более высокой скорости. Сейчас в Великобритании основную ставку делают на сети 4G и на самые современные на данный момент 5G.

Чем это обернется

Полное отключение сетей 2G будет означать, что все устройства, которые поддерживают только их, больше не смогут подключиться к сотовым сетям. Например, это все классические мобильные телефоны, вышедшие на рубеже веков. В их числе – настоящие легенды своего времени, например, Nokia 3310, Motorola E398 и даже Motorola Razr V3.

sot6.jpg

Marjan Blan / Unsplash
Старые телефоны перестанут выполнять свою основную функцию

Но в 2026 г. такими устройствами пользуется не так много людей в развитых странах – подавляющее большинство давно перешли на iPhone и Android-смартфоны. Гораздо большей проблемой отключение 2G-сетей в Великобритании окажется для тех, кто пользуется не самыми современными устройствами интернета вещей.

Многие пожарные датчики, сигнализации в лифтах и гаражах, оснащены только GSM-модулями, без возможности подключения к сетям 3G, не говоря уже о более современных 4G и 5G. После 2033 г. все эти устройства утратят возможность передавать данные по сотовым сетям.

Отдельно британские власти упомянули специализированные медицинские устройства, которые работают исключительно в сетях 2G. Если функция подключения к сотовым сетям востребована, использующим их медучреждениям придется заменить их не позднее 2033 г.

Времени было предостаточно

Власти Великобритании готовились к отключению сетей 2G в течение многих лет, пишет TechSpot. Госрегуляторы и операторы мобильной связи вложили значительные средства в модернизацию сетевой инфраструктуры, и это в полной мере касается и сетей 3G. Кроме того, они заранее предупреждали жителей о грядущих отключениях 3G.

Впрочем, это если и помогло, то не всем. В стране были инциденты с умными счетчиками, передававшими показания именно по 3G-сетям. После отключения этих сетей передача данных прекратилась.

По данным отраслевой торговой группы Mobile UK, все британские операторы договорились об отказе от сетей 3G и 2G к 2033 году. Организация отмечает также, что сети 5G в 10 раз энергоэффективнее, чем 3G, и при этом обеспечивают более быструю и надежную связь.

А как у других

Другие европейские страны тоже постепенно оставляют 2G-сети в прошлом. Например, в Германии оператор связи Deutsche Telekom поставил цель отказаться от GSM к середине 2028 г. – высвободившийся диапазон 900 МГц он отдаст более современным сетям.

Сети 3G Германия начала отключать в 2021 г. Первопроходцем выступил Deutsche Telekom.

Если рассматривать мир в целом, то к началу 2025 г. более 140 операторов по всей планете заявили о частичном или полном отключении сетей GSM и 3G. Предпочтение отдается более современным 4G и 5G.

У России свой путь

К моменту выхода материала российские операторы связи не торопились отключать собственные сети 2G. GSM-покрытие пока сохраняется, в отличие от сотовых сетей третьего поколения – 3G.

От них отечественные операторы, напротив, избавляются с большой охотой и с не менее большой спешкой. Тренд задал оператор МТС. Как сообщал CNews, темпы отключения 3G-сетей в России начали расти с 2024 г.

Операторы занимаются так называемым рефармингом сети, используя частоты, некогда применявшиеся для 3G, в сетях четвертого поколения – 4G или LTE. На 5G российские операторы до сих пор не перешли – им не дают нужные частоты. К тому же, как писал CNews, большинство современных смартфонов не будут работать в российских 5G-сетях из-за несовместимости на уровне алгоритмов шифрования. При этом россияне продолжают cкупать 5G-телефоны – мобильников без 5G-модема почти не осталось, разве что в базовом ценовом сегменте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

