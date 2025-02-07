В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7

В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7. В основе Poco X7 Pro лежит флагманский процессор Dimensity 8400 Ultra,. Построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC и имеющий дизайн All-Big-Core, Dimensity 8400-Ultra позволяет достичь прироста энергоэффективности - 54% для CPU и 70% для GPU, при этом на 50% увеличивает производительность работы искусственного интеллекта по сравнению с предшественником. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Poco X7 Pro поставляется с операционной системой Xiaomi HyperOS 2. Poco X7 Pro оснащен обновленным режимом игровой оптимизации WildBoost Optimization 3.0, использующей собственный алгоритм для обеспечения более стабильной частоты обновления экрана, повышенной устойчивости соединения, захватывающих звуковых эффектов и высококачественной графики даже в таких играх, как Genshin Impact с разрешением 1,5K AI.

Кроме того, Poco X7 Pro оснащен технологией LiquidCool 4.0 для поддержания охлаждения под нагрузкой. Благодаря охлаждающей площади 5000 мм система Poco 3D IceLoop разделяет пар и жидкость. Специально разработанная 3D-структура вокруг процессора способствует более эффективному отводу тепла, что в три раза эффективнее традиционной паровой камеры.

Ситилинк В « Ситилинке » появились в продаже смартфоны серии Poco X7

Poco X7, в свою очередь, работает на основе платформы Dimensity 7300 Ultra с результатом 704 404 балла в тесте AnTuTu. Смартфон поддерживает расширение оперативной памяти до 24 ГБ.

Модель Poco X7 Pro получила аккумулятор емкостью 6000 мАч — самую большую емкость в истории бренда — которая обеспечивает до 14,5 часов непрерывной работы. В сочетании с 90 Вт HyperCharge он может заряжаться от 0 до 100% за 42 минуты.

Poco X7 оснащен аккумулятором емкостью 5110 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Оба устройства рассчитаны на длительный срок службы, сохраняя более 80% емкости аккумулятора даже после 1600 циклов зарядки.

Серия Poco X7 предлагает более безопасный и интеллектуальный процесс зарядки благодаря технологии Smart Charging Engine. Новая адаптивная система зарядки автоматически регулирует скорость зарядки и контролирует температуру в зависимости от использования. Оба устройства спроектированы так, что они функционируют в экстремальных условиях. Poco X7 Pro поддерживает зарядку при температуре до -25°C, а Poco X7 способен обеспечивать голосовые вызовы при -10°C до 24 часов и находиться в режиме ожидания до 66 часов.

Poco X7 Pro и Poco X7 оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем CrystalRes 1.5K с частотой обновления 120 Гц и поддержкой 68 млрд цветов. Максимальная яркость дисплеев достигает 3200 и 3000 нит соответственно. Обновленный дисплей WetTouch позволяет распознавать касания, даже когда руки пользователя влажные или, например, в масле. Оба устройства с тройной сертификацией TÜV Rheinland снижают нагрузку на глаза для комфортной работы даже при длительном пользовании.

Poco X7 Pro оснащен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Poco X7 защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Оба устройства имеют рейтинг IP68 по пыленепроницаемости и водонепроницаемости. Смартфоны могут находиться под водой на глубине 1,5 метров в течение получаса. Благодаря амортизирующей структуре Poco X7 имеет повышенную устойчивость к ударам.

Poco X7 Pro и Poco X7 оснащены основной камерой Sony IMX882 50 МП, которая пропускает на 65% больше света и оснащена системой оптической стабилизации изображения. Poco X7 имеет макрообъектив на 2 МП для детализированной макросъемки. Про любителей селфи тоже не забыли: фронтальные камеры – на 20 МП в обоих смартфонах.

Модель Poco X7 Pro доступна в трех цветах – черном, зеленом и желтом.

Стоимость смартфона Poco X7 Pro на старте продаж в версии 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 39 990 руб.

Стоимость смартфона Poco X7 Pro на старте продаж в версии 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составит 43 990 руб.

Модель Poco X7 доступна в трех цветах – серебристом, зеленом и черном.

Стоимость смартфона Poco X7 на старте продаж в версии 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 28 990 руб.

Стоимость смартфона Poco X7 на старте продаж в версии 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составит 34 990 руб.

Новинки уже доступны для покупки в мобильном приложении и на сайте «Ситилинка». Промо-цены будут действительны только в период с 7 февраля по 9 марта 2025 г.