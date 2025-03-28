Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro появились в продаже в России

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Pосо, представляет на российском рынке новые флагманские смартфоны Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Модель Pосо F7 Ultra оснащена флагманским процессором Snapdragon® 8 Elite от Qualcomm. Созданный на основе ультрасовременного 3-нм техпроцесса TSMC, этот процессор обеспечивает значительный скачок в вычислительной мощности - повышает производительность центрального процессора на 45%, а графического процессора - на 44%¹ при значительном снижении пикового энергопотребления - на целых 52% для центрального процессора и на 46% для графического процессора (данные о процессоре, графическом процессоре, искусственном интеллекте получены в результате тестирований внутренними лабораториями Pосо, фактические результаты могут отличаться). Pосо F7 Ultra, обеспечивает молниеносную производительность на всех этапах — от ресурсоемких игр до бесперебойной работы в режиме многозадачности.

Кроме того, Pосо F7 Ultra получил первый в истории бренда специализированный графический чип – VisionBoost D7, созданный на базе усовершенствованного 12-нм технологического процесса, который выводит визуальные эффекты на совершенно новый уровень. Игровой процесс становится невероятно захватывающим благодаря Smart Frame Rate для сверхплавных 120 кадров в секунду, суперразрешению 2K для исключительной четкости и Game HDR (функции могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения) для более высокой контрастности.

Это мощное устройство дополняет операционная система Xiaomi HyperOS 2 (доступность функций, приложений и сервисов Xiaomi HyperOS 2 может варьироваться в зависимости от региона, версии программного обеспечения и модели телефона), что дает возможности для интеллектуальной и интерактивной работы. Благодаря трем основным инновациям - HyperCore, HyperConnect5 и передовому AI5 - оптимизируется работа системы и обеспечивается бесперебойное кросс-платформенное подключение. Технология WildBoost Optimization 4.0 в Pосо F7 Ultra еще больше улучшает качество работы, функционируя в фоновом режиме для координации процессора Snapdragon® 8 Elite и чипсета VisionBoost D7. В результате пользователи наслаждаются плавным игровым процессом со стабильной частотой кадров, улучшенной реакцией на касания и перемещения, а также точностью воспроизведения звука в игре. Даже в таких требовательных играх, как Genshin Impact, с суперразрешением 2K и частотой 120 кадров в секунду устройство обеспечивает превосходную производительность в течение часа игрового процесса, превосходя обычные настройки благодаря более высокой частоте кадров и качеству изображения при сохранении низких температур (данные проверены внутренними лабораториями Pосо, фактические результаты могут отличаться в зависимости от конкретных условий тестирования, версий программного обеспечения и других факторов).

Pосо F7 Pro

В то же время, Pосо F7 Pro, оснащенный Snapdragon® 8 Gen 3, сохраняет идеальный баланс между скоростью и производительностью. Смартфон также работает на базе Xiaomi HyperOS 24 и обеспечивает быструю и плавную работу в различных приложениях и играх. За счет поддержки технологии WildBoost Optimization 4.0 игровой процесс остается плавным и отзывчивым со Smart FrameRate до 120 кадров в секунду7, включая Genshin Impact с частотой 90 кадров в секунду (Smart Frame Rate в Pосо F7 Pro доступна только в поддерживаемых приложениях, а фактическая частота кадров зависит от панели управления производительностью в Game Turbo, эффекты могут отличаться в зависимости от настроек в игре).

Серия Pосо F7 также получила технологию LiquidCool 4.0. Это передовое решение для охлаждения, оснащенное 3D-двухканальной системой IceLoop с очень большой тепловой трубкой размером 5400 мм², позволяет проводить длительные игровые сессии, редактировать видео и работать в режиме многозадачности без значительного снижения производительности.

Большой запас энергии для бесперебойной работы

Pосо F7 Ultra оснащен мощным аккумулятором емкостью 5300 мАч (тип.), 120-ваттной зарядкой HyperCharge, обеспечивающей сверхбыструю зарядку до 100% всего за 34 минуты (данные получены из внутренних лабораторий Pосо при температуре в помещении для тестирования около 25℃, фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий тестирования), а также поддержкой 50-ваттной беспроводной зарядки HyperCharge (беспроводные зарядные устройства продаются отдельно). Между тем, Pосо F7 Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч (тип.) в сочетании с 90 Вт зарядкой HyperCharge.

Помимо высокой емкости, оба устройства оснащены технологиями зарядки нового поколения, которые повышают эффективность и долговечность работы. Благодаря совместному использованию чипсета для зарядки Pосо Surge P3 и чипсета для аккумулятора Pосо Surge G1 скорость и эффективность зарядки оптимизируются, а срок службы батареи увеличивается. Даже после 1600 циклов зарядки аккумулятор сохраняет более 80% своей первоначальной емкости (данные протестированы внутренними лабораториями Pосо, фактические результаты могут отличаться). Во время интенсивной игровой сессии или в течение рабочего дня эти устройства обеспечивают быструю и стабильную зарядку даже в сложных условиях, таких как экстремально холодная погода.

Точность и креативность в каждом снимке

Pосо F7 Ultra представляет самую усовершенствованную систему камер бренда на сегодняшний день. Система с тремя объективами сочетает в себе мощнейшую основную камеру Pосо с разрешением HDR, первый телеобъектив с плавающей линзой флагманского уровня и сверхширокоугольную камеру с самым высоким разрешением в линейке. В совокупности эти объективы имеют восемь классических фокусных расстояний, что обеспечивает непревзойденную гибкость при съемке любой сцены с невероятной детализацией.

В основе системы лежит 50-мегапиксельная основная камера с датчиком изображения Light Fusion 800, которая обеспечивает яркие и детализированные снимки даже при сложном освещении. Благодаря четырем фокусным расстояниям, включая 35 мм для повседневных снимков и 48 мм для классических портретов, он адаптируется к любой снимаемой вами сцене. Телеобъектив с плавающей линзой открывает еще больше творческих возможностей - от создания сложных 10-сантиметровых макроснимков для раскрытия красоты мелких деталей до 2,5-кратного (60 мм) оптического зума для создания ярких портретов с впечатляющей глубиной изображения и 5-кратного (120 мм) встроенного в датчик зума для съемки удаленных сцен с высокой четкостью изображения. А благодаря 32-мегапиксельной сверхширокоугольной камере с углом обзора 120 градусов пользователи могут без особых усилий запечатлеть потрясающие пейзажи и делать групповые снимки. При этом изображения получатся четкими.

Все это дополняется передовыми алгоритмами Pосо AISP – первой платформы вычислительной фотографии с искусственным интеллектом от Pосо, которая объединяет вычислительные мощности центрального процессора, графического процессора, нейронного процессора и процессора обработки изображений посредством Xiaomi Hyper OS. Такая бесшовная интеграция программного и аппаратного обеспечения повышает эффективность обработки изображений, а в сочетании с телеобъективом с плавающей линзой обеспечивает впечатляющие результаты. Такие функции, как 20-кратный UltraZoom (бета), позволяют фокусироваться на сложных деталях, в то время как функция UltraSnap поддерживает быструю непрерывную съемку, обрабатывая каждый снимок в режиме реального времени с помощью алгоритма, позволяющего получить до 150 кадров с постоянной четкостью изображения.

Pосо F7 Pro сочетает в себе мощное аппаратное обеспечение и усовершенствования, основанные на искусственном интеллекте, что позволяет вывести мобильную фотосъемку на новый уровень. Основная камера на 50 Мп, также оснащенная датчиком изображения Light Fusion 800, позволяет делать яркие фотографии с высокой детализацией, а сверхширокоугольная камера на 8 Мп позволяет легко снимать обширные пейзажи и групповые снимки. Используя платформу Pосо AISP, Pосо F7 Pro тоже предлагает функцию UltraSnap, а также портреты с двойным фокусным расстоянием для широкоугольных и классических снимков.

Для тех, кто ищет еще больше возможностей для творчества, оба устройства оснащены такими функциями, как динамический снимок, оживляющий кадры, а также дополнительными функциями искусственного интеллекта, обеспечивающими креативность нового уровня и создающими идеальный завершающий штрих для фотографий и видео.

Усовершенствованный дисплей от края до края с продуманными технологиями защиты глаз

Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro имеют ультратонкие рамки и новейшие технологии заботы о глазах. Их дисплеи с пиковой яркостью 3200 нит (1800 нит в режиме высокой яркости (HBM)) обеспечивают четкость изображения и потрясающие эффекты HDR даже при ярком солнечном свете.

Благодаря технологии круговой поляризации, которая преобразует линейно поляризованный свет на экране в циркулярно поляризованный, дисплей максимально приближен к естественному освещению для более комфортного просмотра. В сочетании с высокочастотным ШИМ-регулятором яркости 3840 Гц и автоматической регулировкой яркости на 16 000 уровней дисплеи легко адаптируются к изменяющимся условиям освещения, обеспечивая оптимальный комфорт. А сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение), TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly подтверждают снижение нагрузки на глаза даже во время длительного использования.

Улучшения на базе искусственного интеллекта обеспечивают плавное взаимодействие даже с мокрыми или маслянистыми пальцами, а также с перчатками (AI Glove Touch может отличаться в зависимости от таких факторов, как условия эксплуатации, материал перчаток или их толщина). Для дополнительного удобства Pосо впервые представил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, обеспечивающий мгновенную разблокировку.

Премиальный дизайн сочетается с высокой прочностью

Стеклянные задние крышки Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro выполнены с использованием высококачественного глянцево-матового материала. Верхняя половина задней панели имеет глянцевое покрытие, а нижняя — контрастный матовый эффект, что создает поразительный визуальный баланс.

Устройства серии Pосо F7, созданные для решения повседневных задач, имеют степень защиты от пыли и воды IP68 (устройство сертифицировано на водо- и пылеустойчивость исключительно в специальных лабораторных условиях, которые не соответствуют условиям обычного использования). Кроме того, дисплей Pосо7 Ultra покрыт стеклом Pосо Shield Glass, которое является самой надежной защитой экрана в устройствах Pосо, защищающей от падений и царапин. Стекло Corning® Gorilla® Glass 7i в Pосо F7 Pro обеспечивает повышенную прочность в повседневной жизни.

Повышение удобства использования благодаря улучшенным возможностям подключения

Устройства Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro, оснащенные тюнером Surge T1S, специализированным чипсетом для улучшения качества сигнала, значительно улучшают качество подключения, повышая производительность сотовой связи до 37% на средне-высоких частотах и улучшая производительность Wi-Fi и Bluetooth до 16% (данные были протестированы внутренними лабораториями Pосо, результаты тестирования могут отличаться в зависимости от состояния сети, окружающей среды и других факторов).

Доступность продукта

Pосо F7 Ultra будет представлен в двух цветах: черный и желтый. Pосо F7 Pro будет доступен в трех цветах: серебристый, голубой и черный.

Серия Pосо F7 поступает в продажу на российском рынке, начиная с 28 марта устройства будут доступны в следующих каналах: diMoll, Ozon, «Ситилинк», Wildberries, «Яндекс Маркет». Позднее они поступят в продажу в DNS, «МегаФон», «Билайн», Xiaomi Store, а также в фирменных магазинах Xiaomi.

Xiaomi HyperConnect и функции искусственного интеллекта доступны по OTA с 27 марта 2025 г. Доступность функций искусственного интеллекта может варьироваться в зависимости от региона. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки для получения дополнительной информации. Требуется подключение к Интернету. Результаты требуют проверки на правильность ответов.

Наличие смартфонов в определенных каналах продаж может варьироваться в зависимости от срока поступления продукции.

Pосо F7 Ultra

12 ГБ + 256 ГБ – рекомендованная розничная цена начинается от 76,99 тыс. руб.

16 ГБ + 512 ГБ – рекомендованная розничная цена начинается от 84,99 тыс. руб.

Pосо F7 Pro

12 ГБ + 256 ГБ – рекомендованная розничная цена начинается от 55,99 тыс. руб.

12 ГБ + 512 ГБ – рекомендованная розничная цена начинается от 59,99 тыс. руб.

С 28 марта по 24 апреля первые покупатели смогут приобрести новинки по специальной цене: Pосо F7 Ultra 12 ГБ + 256 ГБ – от 71,99 тыс. руб., 16 ГБ + 512 ГБ – от 79,99 тыс. руб.; Pосо F7 Pro 12 ГБ + 256 ГБ – от 52,99 тыс. руб., 12 ГБ + 512 ГБ – от 56,99 тыс. руб.

Пользователи, которые приобретут новинки с 28 марта по 13 апреля в официальных каналах продаж, также получат преимущества VIP-сервиса: одну бесплатную замену экрана в течение первых шести месяцев и расширенную гарантию на 24 месяца.